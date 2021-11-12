https://ria.ru/20211112/obledenenie-1758680185.html

Медики "скорой" в Амурске объяснили, почему толкали носилки по тротуару

Медики "скорой" в Амурске объяснили, почему толкали носилки по тротуару - РИА Новости, 12.11.2021

Медики "скорой" в Амурске объяснили, почему толкали носилки по тротуару

Заведующий отделением скорой помощи в городе Амурске Хабаровского края Анатолий Сопов объяснил РИА Новости, почему фельдшеры "скорой" транспортировали пациента, РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T06:27

2021-11-12T06:27

2021-11-12T11:50

общество

хабаровский край

амурск

здоровье - общество

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ХАБАРОВСК, 12 ноя — РИА Новости. Заведующий отделением скорой помощи в городе Амурске Хабаровского края Анатолий Сопов объяснил РИА Новости, почему фельдшеры "скорой" транспортировали пациента, толкая носилки по тротуару: машина скорой помощи не смогла подъехать к подъезду из-за уклона и обледеневшей дороги.Накануне в соцсетях опубликовали видео, на котором медики "скорой", прибывшие на вызов к дому в Амурске, где возле подъезда лежал мужчина, катили его прямо на носилках по тротуару. На Хабаровский край 9 ноября обрушился циклон, тротуар в районе дома, где произошли упомянутые события, покрылся ледяной коркой."Со слов фельдшеров, поступил вызов от прохожих-очевидцев, что возле дома по улице Строителей, 69 лежит мужчина и не может подняться. Бригада выехала на место, но из-за гололеда машина не смогла подъехать. Там подъем, где-то градусов 30, и машина скатывалась. Вот так пришлось метров 20 транспортировать пациента по ледяному тротуару. <...> Фельдшеры и вышли из положения, применив такой вариант", — рассказал Сопов.Как выяснилось позже, взрослый мужчина оказался в состоянии сильного алкогольного опьянения, поэтому упал и не смог самостоятельно подняться."Когда фельдшер его катил, в движении он, видимо, очнулся, уже возле машины поднялся сам, еще разными словами грубыми обозвал всех и ушел. Если бы у него были какие-то травмы, переломы он просто не смог встать. В карте написано, что мужчина отказался от осмотра", — пояснил завотделением СМП.В городские коммунальные службы медики не обращались, поскольку у них не было времени для этого из-за большого числа вызовов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210220/feldsher-1598421727.html

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общество, хабаровский край, амурск, здоровье - общество