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Добыча нефти и конденсата "Роснефти" в третьем квартале выросла на 3,2%
Добыча нефти и конденсата "Роснефти" в третьем квартале выросла на 3,2% - РИА Новости, 12.11.2021
Добыча нефти и конденсата "Роснефти" в третьем квартале выросла на 3,2%
"Роснефть" в третьем квартале текущего года увеличила добычу нефти и конденсата на 3,2% по сравнению со вторым кварталом, до 49,3 миллиона тонн, сообщила... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T14:35
2021-11-12T14:35
2021-11-12T14:35
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. "Роснефть" в третьем квартале текущего года увеличила добычу нефти и конденсата на 3,2% по сравнению со вторым кварталом, до 49,3 миллиона тонн, сообщила компания."Добыча жидких углеводородов в третьем квартале 2021 года достигла 366,1 миллиона баррелей (49,3 миллиона тонн), увеличившись на 3,2% квартал к кварталу и на 1,8% год к году. Рост связан с постепенным смягчением ограничений в рамках соглашения ОПЕК+", — говорится в сообщении "Роснефти".Добыча жидких углеводородов за девять месяцев этого года составила 1,058 миллиарда баррелей, или 142,6 миллиона тонн, снизившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в связи c замещением ряда низкорентабельных месторождений гринфилдами (новыми проектами), а также ограничением добычи в рамках соглашения ОПЕК+. Согласно отчету прошлого года, добыча нефти и конденсата компании в январе-сентябре 2020 года составляла 155 миллионов тонн, то есть снижение добычи в текущем году к прошлому составило 8%.Среднесуточная добыча жидких углеводородов в третьем квартале составила 3,98 миллиона баррелей в сутки, что на 9,3% больше год к году, уточняет "Роснефть".В 2020 году добыча нефти и конденсата "Роснефти" снизилась на 11,2% - до 204,51 миллиона тонн. Основной причиной такой динамики стали ограничения, связанные с участием России в соглашении ОПЕК+.
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