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https://ria.ru/20211112/navalnyy-1758739056.html
В МИД заявили об отказе в получении сведений по инциденту с Навальным
В МИД заявили об отказе в получении сведений по инциденту с Навальным - РИА Новости, 12.11.2021
В МИД заявили об отказе в получении сведений по инциденту с Навальным
Лондон, Берлин, Париж и Стокгольм отмолчались по поводу состава вещества в биоматериалах блогера Алексея Навального, а также не раскрыли, кто сопровождал его на РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T13:30
2021-11-12T14:01
россия
в мире
происшествия
сша
европа
омск
германия
алексей навальный
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Лондон, Берлин, Париж и Стокгольм отмолчались по поводу состава вещества в биоматериалах блогера Алексея Навального, а также не раскрыли, кто сопровождал его на рейсе из Омска в Берлин, сообщается на сайте МИД РФ.Ранее США и еще 44 страны по линии ОЗХО направили России список вопросов об инциденте с Навальным и заявили, что ждут ответа в течение 10 дней. Москва подготовила встречный демарш. В нем российская сторона просила Технический секретариат ОЗХО передать постоянному представительству Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, ФРГ, Франции и Швеции при ОЗХО копии вербальной ноты и прилагаемые документы."Лондон, Берлин, Париж и Стокгольм отмолчались по целому ряду заданных им ключевых вопросов, а именно: какое конкретно по химическому составу токсичное вещество было якобы обнаружено... в биоматериалах российского блогера? Кто был тот человек, который сопровождал А. Навального на борту чартерного медицинского рейса из Омска в Берлин, и какова была его ведомственная принадлежность?", - говорится в сообщении.В МИД РФ подчеркнули, что Лондон так и не предоставил информации об участии в этой истории гражданки Великобритании Марии Певчих."Российской Федерации в очередной раз было отказано в получении законно запрошенных ею сведений и материалов, имеющих архиважное значение для завершения проводимой МВД России доследственной проверки на предмет наличия в инциденте с А. Навальным признаков состава преступления и возможного возбуждения соответствующего уголовного дела по её итогам", - говорится в сообщении.В МИД РФ констатировали, что полученные документы являются не более чем отписками, сформулированными в жанре "мегафонной дипломатии" и содержащими тезисы в стиле "хайли лайкли".Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.МИД РФ спустя год после инцидента с Навальным заявил, что это была спланированная провокация, направленная на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отметили, что Берлин так и не предоставил никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес РФ, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела.
https://ria.ru/20211021/demarsh-1755626071.html
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россия, в мире, происшествия, сша, европа, омск, германия, алексей навальный, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), организация по запрещению химического оружия
13:30 12.11.2021 (обновлено: 14:01 12.11.2021)
 
В МИД заявили об отказе в получении сведений по инциденту с Навальным

МИД: в Европе "отмолчались" про состав вещества в биоматериалах Навального

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Лондон, Берлин, Париж и Стокгольм отмолчались по поводу состава вещества в биоматериалах блогера Алексея Навального, а также не раскрыли, кто сопровождал его на рейсе из Омска в Берлин, сообщается на сайте МИД РФ.
Ранее США и еще 44 страны по линии ОЗХО направили России список вопросов об инциденте с Навальным и заявили, что ждут ответа в течение 10 дней. Москва подготовила встречный демарш. В нем российская сторона просила Технический секретариат ОЗХО передать постоянному представительству Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, ФРГ, Франции и Швеции при ОЗХО копии вербальной ноты и прилагаемые документы.
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"Лондон, Берлин, Париж и Стокгольм отмолчались по целому ряду заданных им ключевых вопросов, а именно: какое конкретно по химическому составу токсичное вещество было якобы обнаружено... в биоматериалах российского блогера? Кто был тот человек, который сопровождал А. Навального на борту чартерного медицинского рейса из Омска в Берлин, и какова была его ведомственная принадлежность?", - говорится в сообщении.
В МИД РФ подчеркнули, что Лондон так и не предоставил информации об участии в этой истории гражданки Великобритании Марии Певчих.
"Какую роль во всей этой истории сыграла подданная Великобритании М. Певчих, чьё участие в ней так тщательно скрывается как немецкими, так и британскими властями? Почему российским правоохранительным органам не дают возможности опросить госпожу М. Певчих?", - отметили в МИД РФ.
"Российской Федерации в очередной раз было отказано в получении законно запрошенных ею сведений и материалов, имеющих архиважное значение для завершения проводимой МВД России доследственной проверки на предмет наличия в инциденте с А. Навальным признаков состава преступления и возможного возбуждения соответствующего уголовного дела по её итогам", - говорится в сообщении.
В МИД РФ констатировали, что полученные документы являются не более чем отписками, сформулированными в жанре "мегафонной дипломатии" и содержащими тезисы в стиле "хайли лайкли".
"Они явно нацелены на то, чтобы завести усилия по публичному прояснению всех обстоятельств инцидента с блогером в тупик. Это свидетельствует о стремлении британской, германской, французской и шведской сторон, доведя ситуацию до абсурда, по сути, воспрепятствовать обнародованию фактов, раскрывающих истинный характер произошедшего с А.Навальным, а также развёрнутой властями ФРГ вокруг его фигуры международно-политической кампании", - подчеркнули в российском дипведомстве.
Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
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Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.
МИД РФ спустя год после инцидента с Навальным заявил, что это была спланированная провокация, направленная на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отметили, что Берлин так и не предоставил никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес РФ, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела.
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