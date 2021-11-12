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https://ria.ru/20211112/naemniki-1758849691.html
Макрон заявил, что 300 иностранных наемников должны покинуть Ливию
Макрон заявил, что 300 иностранных наемников должны покинуть Ливию - РИА Новости, 12.11.2021
Макрон заявил, что 300 иностранных наемников должны покинуть Ливию
В ближайшие недели 300 иностранных наемников должны покинуть Ливию, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T21:16
2021-11-12T21:16
в мире
греция
франция
евросоюз
сергей лавров
абдель фаттах ас-сиси
евросовет
кириакос мицотакис
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ПАРИЖ, 12 ноя - РИА Новости. В ближайшие недели 300 иностранных наемников должны покинуть Ливию, заявил президент Франции Эммануэль Макрон."300 иностранных наемников готовятся покинуть Ливию. Это необходимое начало, которое делает заслуживающим доверия политический процесс, о котором мы давно говорим… Эти наёмники покинут ливийскую территорию в ближайшие недели", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам Международной конференции по Ливии в Париже.Международная конференция по Ливии прошла в Париже 12 ноября. В ней приняли участие президент Франции Эммануэль Макрон, глава правительства национального единства Ливии Абдельхамид Дбейба, и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель, премьер-министр Италии Марио Драги, вице-президент США Камала Харрис, премьер Греции Кириакос Мицотакис, глава правительства Испании Педро Санчес, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, глава Евросовета Шарль Мишель, верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель и другие.Россию на встрече представлял глава МИД РФ Сергей Лавров.
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в мире, греция, франция, евросоюз, сергей лавров, абдель фаттах ас-сиси, евросовет, кириакос мицотакис, россия
21:16 12.11.2021
 
Макрон заявил, что 300 иностранных наемников должны покинуть Ливию

Макрон заявил, что 300 иностранных наемников должны покинуть Ливию в ближайшее время

© REUTERS / Francois Mori/PoolПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© REUTERS / Francois Mori/Pool
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ПАРИЖ, 12 ноя - РИА Новости. В ближайшие недели 300 иностранных наемников должны покинуть Ливию, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
"300 иностранных наемников готовятся покинуть Ливию. Это необходимое начало, которое делает заслуживающим доверия политический процесс, о котором мы давно говорим… Эти наёмники покинут ливийскую территорию в ближайшие недели", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам Международной конференции по Ливии в Париже.
Международная конференция по Ливии прошла в Париже 12 ноября. В ней приняли участие президент Франции Эммануэль Макрон, глава правительства национального единства Ливии Абдельхамид Дбейба, и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель, премьер-министр Италии Марио Драги, вице-президент США Камала Харрис, премьер Греции Кириакос Мицотакис, глава правительства Испании Педро Санчес, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, глава Евросовета Шарль Мишель, верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель и другие.
Россию на встрече представлял глава МИД РФ Сергей Лавров.
Город Бенгази, Ливия - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
3 ноября, 06:09
Претендент на пост главы Ливии пожелал сотрудничать с Россией
 
В миреГрецияФранцияЕвросоюзСергей ЛавровАбдель Фаттах ас-СисиЕвросоветКириакос МицотакисРоссия
 
 
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