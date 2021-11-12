https://ria.ru/20211112/motivatsiya-1758837788.html
Путин поддержал идею проекта по мотивации учащихся
Путин поддержал идею проекта по мотивации учащихся - РИА Новости, 12.11.2021
Путин поддержал идею проекта по мотивации учащихся
Власти постараются внедрить в образовательные учреждения России проект для мотивации учеников, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T19:54
2021-11-12T19:54
2021-11-12T19:54
общество
владимир путин
россия
сбер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757380953_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_414d329258b9bdbaa9c92a259b5a59cf.jpg
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Власти постараются внедрить в образовательные учреждения России проект для мотивации учеников, сообщил президент РФ Владимир Путин.На конференции Сбера Путину рассказали о проекте по повышению мотивации в процессе обучения."Постараемся сделать так, чтобы в наших образовательных учреждениях пошире - ну не то, чтоб пошире - начали применять ваш метод, который вы сейчас так интересно ярко представили", - сказал Путин.Президент подчеркнул важность мотивации в процессе образования."Обязательное условие успеха в процессе образования - мотивация. Вот если интерес есть к предмету, который человек изучает, причем в любом возрасте на самом деле, то можно быть почти наверняка уверенным в том, что результат будет достигнут", - отметил Путин.
https://sn.ria.ru/20210705/opros-1739898097.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757380953_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8589791bc7f886de407a1c218d0b6378.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, россия, сбер
Путин поддержал идею проекта по мотивации учащихся
Путин поддержал идею проекта по повышении мотивации у учащихся
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости.
Власти постараются внедрить в образовательные учреждения России
проект для мотивации учеников, сообщил президент РФ Владимир Путин
.
На конференции Сбера
Путину рассказали о проекте по повышению мотивации в процессе обучения.
"Постараемся сделать так, чтобы в наших образовательных учреждениях пошире - ну не то, чтоб пошире - начали применять ваш метод, который вы сейчас так интересно ярко представили", - сказал Путин.
Президент подчеркнул важность мотивации в процессе образования.
"Обязательное условие успеха в процессе образования - мотивация. Вот если интерес есть к предмету, который человек изучает, причем в любом возрасте на самом деле, то можно быть почти наверняка уверенным в том, что результат будет достигнут", - отметил Путин.