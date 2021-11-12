https://ria.ru/20211112/motivatsiya-1758837788.html

Путин поддержал идею проекта по мотивации учащихся

Путин поддержал идею проекта по мотивации учащихся - РИА Новости, 12.11.2021

Путин поддержал идею проекта по мотивации учащихся

Власти постараются внедрить в образовательные учреждения России проект для мотивации учеников, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T19:54

2021-11-12T19:54

2021-11-12T19:54

общество

владимир путин

россия

сбер

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Власти постараются внедрить в образовательные учреждения России проект для мотивации учеников, сообщил президент РФ Владимир Путин.На конференции Сбера Путину рассказали о проекте по повышению мотивации в процессе обучения."Постараемся сделать так, чтобы в наших образовательных учреждениях пошире - ну не то, чтоб пошире - начали применять ваш метод, который вы сейчас так интересно ярко представили", - сказал Путин.Президент подчеркнул важность мотивации в процессе образования."Обязательное условие успеха в процессе образования - мотивация. Вот если интерес есть к предмету, который человек изучает, причем в любом возрасте на самом деле, то можно быть почти наверняка уверенным в том, что результат будет достигнут", - отметил Путин.

https://sn.ria.ru/20210705/opros-1739898097.html

россия

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2021

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общество, владимир путин, россия, сбер