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Глава СПЧ выступил против отмены экзамена по русскому языку для мигрантов
Глава СПЧ выступил против отмены экзамена по русскому языку для мигрантов - РИА Новости, 12.11.2021
Глава СПЧ выступил против отмены экзамена по русскому языку для мигрантов
Возможная отмена экзамена по русскому языку для трудовых мигрантов осложнит их интеграцию в России, считает глава Совета при президенте Российской Федерации по... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T15:00
2021-11-12T15:00
общество
совет по правам человека при президенте рф (спч)
валерий фадеев
мигранты
россия
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Возможная отмена экзамена по русскому языку для трудовых мигрантов осложнит их интеграцию в России, считает глава Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.Он пояснил РИА Новости, что сейчас ведется дискуссия об отмене экзамена по русскому языку для трудовых экзаменов, есть сторонники такого подхода, однако в СПЧ выступают против отмены экзамена."Законопроект сейчас готовится, который будет менять как-то правила въезда-выезда мигрантов. И конечно, главная проблема здесь - это интеграция, интеграция этих миллионов людей. Законопроект предполагает, что экзамен по русскому языку будет не нужен. Это неправильно. Если трудовой мигрант не знает русского языка, то он гарантированно выпадает из коммуникативного, социального, правового поля российского, он остается в этом поле национальном", - сказал Фадеев на онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня" на тему: "Перенос Единого миграционного центра: что дальше?"Он напомнил, что СПЧ защищает права мигрантов, в первую очередь, трудовые. "Потому что если у мигранта нет трудового договора, если он фактически нелегально работает в России, то он выпадает из правового, коммуникативного поля здесь нашего. Надо добиваться того, чтобы у каждого мигранта был трудовой договор, чтобы он находился в правовом поле России, а не в правовом поле, которое обустраивают сейчас национальные сообщества", - пояснил Фадеев.По данным МВД на сентябрь, в России находится около 7 миллионов мигрантов, включая нелегалов, их количество снизилось на несколько миллионов по сравнению с началом 2020 года.
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общество, совет по правам человека при президенте рф (спч), валерий фадеев, мигранты, россия
15:00 12.11.2021
 
Глава СПЧ выступил против отмены экзамена по русскому языку для мигрантов

Глава СПЧ Фадеев: отмена экзамена по русскому языку для мигрантов осложнит их интеграцию

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Возможная отмена экзамена по русскому языку для трудовых мигрантов осложнит их интеграцию в России, считает глава Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
Он пояснил РИА Новости, что сейчас ведется дискуссия об отмене экзамена по русскому языку для трудовых экзаменов, есть сторонники такого подхода, однако в СПЧ выступают против отмены экзамена.
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"Законопроект сейчас готовится, который будет менять как-то правила въезда-выезда мигрантов. И конечно, главная проблема здесь - это интеграция, интеграция этих миллионов людей. Законопроект предполагает, что экзамен по русскому языку будет не нужен. Это неправильно. Если трудовой мигрант не знает русского языка, то он гарантированно выпадает из коммуникативного, социального, правового поля российского, он остается в этом поле национальном", - сказал Фадеев на онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня" на тему: "Перенос Единого миграционного центра: что дальше?"
Он напомнил, что СПЧ защищает права мигрантов, в первую очередь, трудовые. "Потому что если у мигранта нет трудового договора, если он фактически нелегально работает в России, то он выпадает из правового, коммуникативного поля здесь нашего. Надо добиваться того, чтобы у каждого мигранта был трудовой договор, чтобы он находился в правовом поле России, а не в правовом поле, которое обустраивают сейчас национальные сообщества", - пояснил Фадеев.
По данным МВД на сентябрь, в России находится около 7 миллионов мигрантов, включая нелегалов, их количество снизилось на несколько миллионов по сравнению с началом 2020 года.
“Как минимум русский язык нужно знать” – Путин о мигрантах в России - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
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ОбществоСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)Валерий ФадеевМигрантыРоссия
 
 
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