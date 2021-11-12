https://ria.ru/20211112/migranty-1758742177.html
Видеомост Москва – Минск о мигрантах на белорусско-польской границе
Видеомост Москва – Минск о мигрантах на белорусско-польской границе - РИА Новости, 12.11.2021
Видеомост Москва – Минск о мигрантах на белорусско-польской границе
15 ноября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет видеомост Москва – Минск на тему: "Миграционный кризис: как разрубить гордиев узел из колючей проволоки на белорусско-польской границе?".
2021-11-12T13:45
2021-11-12T13:45
2021-11-12T13:45
анонсы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1758742177.jpg?1636713919
Задать вопросУчастники в Москве:- генеральный директор Центра политической информации Алексей МУХИН;- политолог Армен ГАСПАРЯН.В Минске:- депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег ГАЙДУКЕВИЧ;- председатель ОО "Белорусский союз журналистов" Андрей КРИВОШЕЕВ.На белорусско-польской границе в стихийном лагере под Гродно скопились несколько тысяч мигрантов из Сирии, Ирака, Афганистана, которые направлялись из разрушенных войсками НАТО стран в Европу. Среди них много детей и женщин. Люди замерзают, не хватает воды и еды. ЕС отказывается их принимать. Польша сосредоточила у самой границы крупную армейскую группировку, танки, вертолеты.Существует ли опасность, что миграционный кризис перерастет в вооруженный конфликт? Сядет ли Европа за стол переговоров – и какую роль сыграет Россия? Кому выгодна дестабилизация обстановки на границе Союзного государства? Почему ВКС России вынуждены контролировать воздушное пространство Беларуси?Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анонсы
Видеомост Москва – Минск о мигрантах на белорусско-польской границе
15 ноября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет видеомост Москва – Минск на тему: "Миграционный кризис: как разрубить гордиев узел из колючей проволоки на белорусско-польской границе?".
Участники в Москве:
- генеральный директор Центра политической информации Алексей МУХИН;
- политолог Армен ГАСПАРЯН.
В Минске:
- депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег ГАЙДУКЕВИЧ;
- председатель ОО "Белорусский союз журналистов" Андрей КРИВОШЕЕВ.
На белорусско-польской границе в стихийном лагере под Гродно скопились несколько тысяч мигрантов из Сирии, Ирака, Афганистана, которые направлялись из разрушенных войсками НАТО стран в Европу. Среди них много детей и женщин. Люди замерзают, не хватает воды и еды. ЕС отказывается их принимать. Польша сосредоточила у самой границы крупную армейскую группировку, танки, вертолеты.
Существует ли опасность, что миграционный кризис перерастет в вооруженный конфликт? Сядет ли Европа за стол переговоров – и какую роль сыграет Россия? Кому выгодна дестабилизация обстановки на границе Союзного государства? Почему ВКС России вынуждены контролировать воздушное пространство Беларуси?
Трансляция будет доступна на сайте
и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru