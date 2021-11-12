https://ria.ru/20211112/meditsina-1758782388.html

Онлайн-конференция о диагностике и терапии нейрофиброматоза 1 типа

Онлайн-конференция о диагностике и терапии нейрофиброматоза 1 типа - РИА Новости, 12.11.2021

Онлайн-конференция о диагностике и терапии нейрофиброматоза 1 типа

17 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция на тему: "Нейрофиброматоз 1 типа: решение есть".

2021-11-12T16:21

2021-11-12T16:21

2021-11-12T16:21

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Задать вопросУчастники:- заместитель генерального директора НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий, член-корреспондент РАН Алексей МАСЧАН;- заведующий лабораторией эпигенетики Медико-генетического научного центра им. ак. Н.П. Бочкова, профессор кафедры общей и медицинской генетики Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Владимир СТРЕЛЬНИКОВ;- директор Межрегиональной общественной организации содействия помощи пациентам с нейрофиброматозом "22/17" Анна ЧИСТОПРУДОВА;- медицинский директор бизнес-подразделения "Онкология" компании "АстраЗенека" (Россия и Евразия) Евгения ЛОГАЧЁВА.Модератор – журналистка, основательница студии подкастов "Либо/Либо" Лика КРЕМЕР.Мероприятие предназначено для специализированных медицинских СМИ.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы