https://ria.ru/20211112/meditsina-1758782388.html
Онлайн-конференция о диагностике и терапии нейрофиброматоза 1 типа
Онлайн-конференция о диагностике и терапии нейрофиброматоза 1 типа - РИА Новости, 12.11.2021
Онлайн-конференция о диагностике и терапии нейрофиброматоза 1 типа
17 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция на тему: "Нейрофиброматоз 1 типа: решение есть".
2021-11-12T16:21
2021-11-12T16:21
2021-11-12T16:21
анонсы
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Задать вопросУчастники:- заместитель генерального директора НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий, член-корреспондент РАН Алексей МАСЧАН;- заведующий лабораторией эпигенетики Медико-генетического научного центра им. ак. Н.П. Бочкова, профессор кафедры общей и медицинской генетики Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Владимир СТРЕЛЬНИКОВ;- директор Межрегиональной общественной организации содействия помощи пациентам с нейрофиброматозом "22/17" Анна ЧИСТОПРУДОВА;- медицинский директор бизнес-подразделения "Онкология" компании "АстраЗенека" (Россия и Евразия) Евгения ЛОГАЧЁВА.Модератор – журналистка, основательница студии подкастов "Либо/Либо" Лика КРЕМЕР.Мероприятие предназначено для специализированных медицинских СМИ.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анонсы
Онлайн-конференция о диагностике и терапии нейрофиброматоза 1 типа
17 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция на тему: "Нейрофиброматоз 1 типа: решение есть".
Участники:
- заместитель генерального директора НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий, член-корреспондент РАН Алексей МАСЧАН;
- заведующий лабораторией эпигенетики Медико-генетического научного центра им. ак. Н.П. Бочкова, профессор кафедры общей и медицинской генетики Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Владимир СТРЕЛЬНИКОВ;
- директор Межрегиональной общественной организации содействия помощи пациентам с нейрофиброматозом "22/17" Анна ЧИСТОПРУДОВА;
- медицинский директор бизнес-подразделения "Онкология" компании "АстраЗенека" (Россия и Евразия) Евгения ЛОГАЧЁВА.
Модератор – журналистка, основательница студии подкастов "Либо/Либо" Лика КРЕМЕР.
Мероприятие предназначено для специализированных медицинских СМИ.
Трансляция будет доступна на сайте
и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru