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Лавров шуткой ответил на вопрос о "вмешательстве" России в дела Франции
Лавров шуткой ответил на вопрос о "вмешательстве" России в дела Франции - РИА Новости, 12.11.2021
Лавров шуткой ответил на вопрос о "вмешательстве" России в дела Франции
Глава российского МИД Сергей Лавров шуткой ответил на вопрос как он может прокомментировать то, что Москву продолжают обвинять во вмешательстве во внутренние... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T22:07
2021-11-12T22:07
в мире
франция
москва
сергей лавров
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ПАРИЖ, 12 ноя - РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров шуткой ответил на вопрос как он может прокомментировать то, что Москву продолжают обвинять во вмешательстве во внутренние дела различных стран, в том числе в предстоящие выборы президента Франции или в референдум об отделении заморской территории Новая Каледония."Любой мой ответ будет использован против меня, будет истолкован как то самое вмешательства во внутренние дела Франции, Испании, других стран",- сказал он на пресс-конференции по итогам визита в Париж.Очередные президентские выборы во Франции пройдут 10 апреля 2022 года. Третий референдум о независимости французской заморской территории Новая Каледония состоится 12 декабря.
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в мире, франция, москва, сергей лавров
22:07 12.11.2021
 
Лавров шуткой ответил на вопрос о "вмешательстве" России в дела Франции

Лавров шуткой ответил на вопрос о "вмешательстве" России во внутренние дела Франции

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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ПАРИЖ, 12 ноя - РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров шуткой ответил на вопрос как он может прокомментировать то, что Москву продолжают обвинять во вмешательстве во внутренние дела различных стран, в том числе в предстоящие выборы президента Франции или в референдум об отделении заморской территории Новая Каледония.
"Любой мой ответ будет использован против меня, будет истолкован как то самое вмешательства во внутренние дела Франции, Испании, других стран",- сказал он на пресс-конференции по итогам визита в Париж.
Очередные президентские выборы во Франции пройдут 10 апреля 2022 года. Третий референдум о независимости французской заморской территории Новая Каледония состоится 12 декабря.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Боливии Рохелио Майтой - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
21:10
Лавров заявил, что Москва предложила Парижу обсудить выход из тупика с ЕС
 
В миреФранцияМоскваСергей Лавров
 
 
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