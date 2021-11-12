https://ria.ru/20211112/lavrov-1758854843.html

Лавров шуткой ответил на вопрос о "вмешательстве" России в дела Франции

Лавров шуткой ответил на вопрос о "вмешательстве" России в дела Франции - РИА Новости, 12.11.2021

Лавров шуткой ответил на вопрос о "вмешательстве" России в дела Франции

Глава российского МИД Сергей Лавров шуткой ответил на вопрос как он может прокомментировать то, что Москву продолжают обвинять во вмешательстве во внутренние... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T22:07

2021-11-12T22:07

2021-11-12T22:07

в мире

франция

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сергей лавров

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ПАРИЖ, 12 ноя - РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров шуткой ответил на вопрос как он может прокомментировать то, что Москву продолжают обвинять во вмешательстве во внутренние дела различных стран, в том числе в предстоящие выборы президента Франции или в референдум об отделении заморской территории Новая Каледония."Любой мой ответ будет использован против меня, будет истолкован как то самое вмешательства во внутренние дела Франции, Испании, других стран",- сказал он на пресс-конференции по итогам визита в Париж.Очередные президентские выборы во Франции пройдут 10 апреля 2022 года. Третий референдум о независимости французской заморской территории Новая Каледония состоится 12 декабря.

https://ria.ru/20211112/tupik-1758849126.html

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в мире, франция, москва, сергей лавров