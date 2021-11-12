https://ria.ru/20211112/lavrov-1758854843.html
Лавров шуткой ответил на вопрос о "вмешательстве" России в дела Франции
Лавров шуткой ответил на вопрос о "вмешательстве" России в дела Франции - РИА Новости, 12.11.2021
Лавров шуткой ответил на вопрос о "вмешательстве" России в дела Франции
Глава российского МИД Сергей Лавров шуткой ответил на вопрос как он может прокомментировать то, что Москву продолжают обвинять во вмешательстве во внутренние... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T22:07
2021-11-12T22:07
2021-11-12T22:07
в мире
франция
москва
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755781572_0:25:2733:1562_1920x0_80_0_0_a0202dc9c6c6ba3d5ae4f91673632112.jpg
ПАРИЖ, 12 ноя - РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров шуткой ответил на вопрос как он может прокомментировать то, что Москву продолжают обвинять во вмешательстве во внутренние дела различных стран, в том числе в предстоящие выборы президента Франции или в референдум об отделении заморской территории Новая Каледония."Любой мой ответ будет использован против меня, будет истолкован как то самое вмешательства во внутренние дела Франции, Испании, других стран",- сказал он на пресс-конференции по итогам визита в Париж.Очередные президентские выборы во Франции пройдут 10 апреля 2022 года. Третий референдум о независимости французской заморской территории Новая Каледония состоится 12 декабря.
https://ria.ru/20211112/tupik-1758849126.html
франция
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755781572_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_0a814bead79247a0c9e458ca26cbc6ff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, москва, сергей лавров
Лавров шуткой ответил на вопрос о "вмешательстве" России в дела Франции
Лавров шуткой ответил на вопрос о "вмешательстве" России во внутренние дела Франции