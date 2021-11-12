https://ria.ru/20211112/lavrov-1758849978.html
Лавров ответил на обвинения в причастности России к миграционному кризису
Лавров ответил на обвинения в причастности России к миграционному кризису - РИА Новости, 12.11.2021
Лавров ответил на обвинения в причастности России к миграционному кризису
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал пустословием обвинения в причастности России к миграционному кризису на границе Польши и Белоруссии. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T21:18
2021-11-12T21:18
2021-11-12T21:58
в мире
белоруссия
польша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
россия
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ПАРИЖ, 12 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал пустословием обвинения в причастности России к миграционному кризису на границе Польши и Белоруссии."Я думаю, реагировать Россия должна очень просто - надо игнорировать все это пустословие и резкие заявления, аррогантные заявления, которые продиктованы не чем иным, кроме как русофобскими инстинктами ", - сказал он журналистам.На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
https://ria.ru/20211112/granitsa-1758783718.html
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в мире, белоруссия, польша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия
21:18 12.11.2021 (обновлено: 21:58 12.11.2021)
Лавров ответил на обвинения в причастности России к миграционному кризису
Лавров назвал обвинения в причастности России к миграционному кризису нелепыми