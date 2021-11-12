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Голикова назвала ситуацию с коронавирусом в России достаточно сложной
Голикова назвала ситуацию с коронавирусом в России достаточно сложной - РИА Новости, 12.11.2021
Голикова назвала ситуацию с коронавирусом в России достаточно сложной
Ситуация с развитием пандемии в России достаточно сложная, сообщила заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова на брифинге "О... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T19:06
2021-11-12T19:06
2021-11-12T19:26
распространение коронавируса
россия
коронавирус в россии
татьяна голикова
здоровье - общество
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Ситуация с развитием пандемии в России достаточно сложная, сообщила заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова на брифинге "О мерах по борьбе с COVID-19"."Прошлая неделя у нас была нерабочей в ряде регионов страны. Нерабочие дни были объявлены ранее, чтобы снизить напряжение по распространению коронавирусной инфекции и прервать цепочки", - заявила Голикова.
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россия, коронавирус в россии, татьяна голикова, здоровье - общество
19:06 12.11.2021 (обновлено: 19:26 12.11.2021)
Голикова назвала ситуацию с коронавирусом в России достаточно сложной
Голикова назвала ситуацию с коронавирусом в России достаточно сложной