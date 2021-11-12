https://ria.ru/20211112/koronavirus-1758827343.html

Голикова назвала ситуацию с коронавирусом в России достаточно сложной

Голикова назвала ситуацию с коронавирусом в России достаточно сложной - РИА Новости, 12.11.2021

Голикова назвала ситуацию с коронавирусом в России достаточно сложной

Ситуация с развитием пандемии в России достаточно сложная, сообщила заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова на брифинге "О... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T19:06

2021-11-12T19:06

2021-11-12T19:26

распространение коронавируса

россия

коронавирус в россии

татьяна голикова

здоровье - общество

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Ситуация с развитием пандемии в России достаточно сложная, сообщила заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова на брифинге "О мерах по борьбе с COVID-19"."Прошлая неделя у нас была нерабочей в ряде регионов страны. Нерабочие дни были объявлены ранее, чтобы снизить напряжение по распространению коронавирусной инфекции и прервать цепочки", - заявила Голикова.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, коронавирус в россии, татьяна голикова, здоровье - общество