https://ria.ru/20211112/koronavirus-1758796252.html

В пяти регионах России ухудшилась эпидемиологическая ситуация с COVID-19

В пяти регионах России ухудшилась эпидемиологическая ситуация с COVID-19 - РИА Новости, 12.11.2021

В пяти регионах России ухудшилась эпидемиологическая ситуация с COVID-19

Эпидемиологическая ситуация по COVID-19 за неделю ухудшилась в пяти регионах России — Амурской, Иркутской, Новосибирской, Рязанской и Томской областях, заявила... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T17:02

2021-11-12T17:02

2021-11-12T23:26

распространение коронавируса

общество

томская область

татьяна голикова

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация по COVID-19 за неделю ухудшилась в пяти регионах России — Амурской, Иркутской, Новосибирской, Рязанской и Томской областях, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова."Ситуация осложнилась в пяти субъектах Российской Федерации. Это Амурская, Иркутская, Новосибирская, Рязанская, Томская области. На тепловой карте портала стопкоронавирус.рф они перешли из оранжевой в красную зону", — привели слова Голиковой в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Согласно сообщению, в Туве и Калмыкии заболеваемость на 100 тысяч населения за неделю несколько снизилась. Индикация на тепловой карте для этих двух регионов сменилась с красной на ярко-оранжевую.Цветовая индикация карты обусловлена пятью критериями: заболеваемость на 100 тысяч населения, охват тестированием на 100 тысяч населения, уровень коллективного иммунитета, занятость коек с ИВЛ, загруженность коечного фонда пациентами с COVID-19 от норматива.В частности, красный цвет означает, что в регионе более 150 выявленных случаев коронавируса на 100 тысяч населения или низкий уровень охвата тестированием. Зеленый цвет региона на карте означает, что уровень заболеваемости ниже 30 случаев на 100 тысяч населения в среднем за неделю, а также достигнуты остальные четыре критерия стабилизации ситуации с COVID-19.

https://ria.ru/20211112/koronavirus-1758786126.html

томская область

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общество, томская область, татьяна голикова, россия, коронавирус в россии