Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211112/koronavirus-1758796252.html
В пяти регионах России ухудшилась эпидемиологическая ситуация с COVID-19
В пяти регионах России ухудшилась эпидемиологическая ситуация с COVID-19 - РИА Новости, 12.11.2021
В пяти регионах России ухудшилась эпидемиологическая ситуация с COVID-19
Эпидемиологическая ситуация по COVID-19 за неделю ухудшилась в пяти регионах России — Амурской, Иркутской, Новосибирской, Рязанской и Томской областях, заявила... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T17:02
2021-11-12T23:26
распространение коронавируса
общество
томская область
татьяна голикова
россия
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0d/1754342467_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b0fc9ec7e6f87c1dfaa610de44978c06.jpg
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация по COVID-19 за неделю ухудшилась в пяти регионах России — Амурской, Иркутской, Новосибирской, Рязанской и Томской областях, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова."Ситуация осложнилась в пяти субъектах Российской Федерации. Это Амурская, Иркутская, Новосибирская, Рязанская, Томская области. На тепловой карте портала стопкоронавирус.рф они перешли из оранжевой в красную зону", — привели слова Голиковой в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Согласно сообщению, в Туве и Калмыкии заболеваемость на 100 тысяч населения за неделю несколько снизилась. Индикация на тепловой карте для этих двух регионов сменилась с красной на ярко-оранжевую.Цветовая индикация карты обусловлена пятью критериями: заболеваемость на 100 тысяч населения, охват тестированием на 100 тысяч населения, уровень коллективного иммунитета, занятость коек с ИВЛ, загруженность коечного фонда пациентами с COVID-19 от норматива.В частности, красный цвет означает, что в регионе более 150 выявленных случаев коронавируса на 100 тысяч населения или низкий уровень охвата тестированием. Зеленый цвет региона на карте означает, что уровень заболеваемости ниже 30 случаев на 100 тысяч населения в среднем за неделю, а также достигнуты остальные четыре критерия стабилизации ситуации с COVID-19.
https://ria.ru/20211112/koronavirus-1758786126.html
томская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0d/1754342467_56:0:2787:2048_1920x0_80_0_0_d3bead4cf52cd46af5d5c28f47d6055e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, томская область, татьяна голикова, россия, коронавирус в россии
17:02 12.11.2021 (обновлено: 23:26 12.11.2021)
 
В пяти регионах России ухудшилась эпидемиологическая ситуация с COVID-19

Вице-премьер Голикова заявила об ухудшении ситуации с COVID-19 в пяти регионах России

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАвтомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19
Автомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация по COVID-19 за неделю ухудшилась в пяти регионах России — Амурской, Иркутской, Новосибирской, Рязанской и Томской областях, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
"Ситуация осложнилась в пяти субъектах Российской Федерации. Это Амурская, Иркутская, Новосибирская, Рязанская, Томская области. На тепловой карте портала стопкоронавирус.рф они перешли из оранжевой в красную зону", — привели слова Голиковой в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Согласно сообщению, в Туве и Калмыкии заболеваемость на 100 тысяч населения за неделю несколько снизилась. Индикация на тепловой карте для этих двух регионов сменилась с красной на ярко-оранжевую.
Цветовая индикация карты обусловлена пятью критериями: заболеваемость на 100 тысяч населения, охват тестированием на 100 тысяч населения, уровень коллективного иммунитета, занятость коек с ИВЛ, загруженность коечного фонда пациентами с COVID-19 от норматива.
В частности, красный цвет означает, что в регионе более 150 выявленных случаев коронавируса на 100 тысяч населения или низкий уровень охвата тестированием. Зеленый цвет региона на карте означает, что уровень заболеваемости ниже 30 случаев на 100 тысяч населения в среднем за неделю, а также достигнуты остальные четыре критерия стабилизации ситуации с COVID-19.
Путин: Не исключено появление новых и даже более опасных штаммов этой инфекции - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
Вчера, 16:34Распространение коронавируса
Путин предрек появление более опасных штаммов коронавируса
 
Распространение коронавирусаОбществоТомская областьТатьяна ГоликоваРоссияКоронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:40Источник раскрыл особенности новой зенитной ракетной системы С-550
03:35Диетолог развеяла популярный миф о сале
03:28В РАН заявили, что Россия может стать лидером "лунной гонки"
03:23Гинцбург: при тяжелом течении заболевания лекарства вводятся инъекционно
03:18Автолюбителям раскрыли главные схемы обмана в автосервисе
03:12Посол Украины обвинил Европу в "колониализме"
03:10Производитель нового препарата от коронавируса назвал его преимущества
03:00Юрист рассказала, когда на застройщика нужно жаловаться в Роспотребнадзор
02:40Россиянам назвали неожиданный продукт для снижения давления
02:37Бритни Спирс прокомментировала прекращение опекунства над ней
02:31WP исправила утверждения, что Миллиан был источником компромата на Трампа
02:17Россиянам напомнили о правилах консервирования продуктов
02:08Россиянам рассказали, какую икру покупать на новогодний стол
01:57США выразили РФ озабоченность ситуацией с мигрантами на границе Белоруссии
01:33Тимошенко заявила о вымирании на Украине шести городов в год
01:29В Абхазии произошел очередной инцидент со стрельбой депутата
01:22Суд прекратил опекунство над Бритни Спирс
01:17Финансист рассказал, в какие дни и часы лучше покупать валюту
01:14Экс-участница шоу Трампа отказалась от обвинения к нему в домогательствах
01:10Космический турист Blue Origin разбился при падении легкомоторного самолета
Лента новостейМолния
Источник раскрыл особенности новой зенитной ракетной системы С-550Диетолог развеяла популярный миф о салеВ РАН заявили, что Россия может стать лидером "лунной гонки"Гинцбург: при тяжелом течении заболевания лекарства вводятся инъекционноАвтолюбителям раскрыли главные схемы обмана в автосервисеПосол Украины обвинил Европу в "колониализме"Производитель нового препарата от коронавируса назвал его преимуществаЮрист рассказала, когда на застройщика нужно жаловаться в РоспотребнадзорРоссиянам назвали неожиданный продукт для снижения давленияБритни Спирс прокомментировала прекращение опекунства над нейWP исправила утверждения, что Миллиан был источником компромата на ТрампаРоссиянам напомнили о правилах консервирования продуктовРоссиянам рассказали, какую икру покупать на новогодний столСША выразили РФ озабоченность ситуацией с мигрантами на границе БелоруссииТимошенко заявила о вымирании на Украине шести городов в годВ Абхазии произошел очередной инцидент со стрельбой депутатаСуд прекратил опекунство над Бритни СпирсФинансист рассказал, в какие дни и часы лучше покупать валютуЭкс-участница шоу Трампа отказалась от обвинения к нему в домогательствахКосмический турист Blue Origin разбился при падении легкомоторного самолета