https://ria.ru/20211112/koronavirus-1758795803.html

Лидеры АТЭС поддержали углубление сотрудничества в борьбе с COVID-19

Лидеры АТЭС поддержали углубление сотрудничества в борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 12.11.2021

Лидеры АТЭС поддержали углубление сотрудничества в борьбе с COVID-19

Лидеры АТЭС поддерживают углубление регионального и международного сотрудничества по COVID-19, говорится в итоговой декларации саммита. РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T17:01

2021-11-12T17:01

2021-11-12T17:31

распространение коронавируса

в мире

атэс

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Лидеры АТЭС поддерживают углубление регионального и международного сотрудничества по COVID-19, говорится в итоговой декларации саммита."Мы поддерживаем более глубокое региональное и международное сотрудничество в области COVID-19", - отмечено в декларации.

https://ria.ru/20211112/vaktsiny-1758794390.html

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2021

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