https://ria.ru/20211112/koronavirus-1758795803.html
Лидеры АТЭС поддержали углубление сотрудничества в борьбе с COVID-19
Лидеры АТЭС поддержали углубление сотрудничества в борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 12.11.2021
Лидеры АТЭС поддержали углубление сотрудничества в борьбе с COVID-19
Лидеры АТЭС поддерживают углубление регионального и международного сотрудничества по COVID-19, говорится в итоговой декларации саммита. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T17:01
2021-11-12T17:01
2021-11-12T17:31
распространение коронавируса
в мире
атэс
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Лидеры АТЭС поддерживают углубление регионального и международного сотрудничества по COVID-19, говорится в итоговой декларации саммита."Мы поддерживаем более глубокое региональное и международное сотрудничество в области COVID-19", - отмечено в декларации.
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в мире, атэс, коронавирус covid-19
17:01 12.11.2021 (обновлено: 17:31 12.11.2021)
Лидеры АТЭС поддержали углубление сотрудничества в борьбе с COVID-19
Лидеры АТЭС поддержали углубление международного сотрудничества в борьбе с COVID-19