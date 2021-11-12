https://ria.ru/20211112/koronavirus-1758748549.html
Собянин оценил влияние нерабочих дней на ситуацию с COVID-19
Собянин оценил влияние нерабочих дней на ситуацию с COVID-19 - РИА Новости, 12.11.2021
Собянин оценил влияние нерабочих дней на ситуацию с COVID-19
Нерабочие дни значительно замедлили темпы распространения коронавируса в Москве, сообщил мэр города Сергей Собянин. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T14:10
2021-11-12T14:10
2021-11-12T14:42
распространение коронавируса
общество
москва
сергей собянин
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Нерабочие дни значительно замедлили темпы распространения коронавируса в Москве, сообщил мэр города Сергей Собянин.В столице режим нерабочих дней с сохранением зарплаты ввели с 28 октября по 7 ноября. В этот период действовали дополнительные ограничения: закрылись кафе и рестораны, торговые центры, магазины, кроме продуктовых и с товарами первой необходимости, не проводились массовые мероприятия и т. д.Как подчеркнул глава города, на этой неделе эпидемиологическая обстановка начала улучшаться: уменьшается заболеваемость и количество госпитализаций."В прошлый раз <...> мы говорили о том, что мы видим снижение заболеваемости, но это происходило на фоне нерабочих дней. Поэтому мы говорили: надо подождать, как будет ситуация развиваться после того, как люди приедут из отпусков, вернутся на работу, учащиеся выйдут в школы и так далее", — пояснил он.По словам Собянина, за последние пять дней в Москве освободилось около тысячи коек в ковидных госпиталях."Это говорит о таком устойчивом тренде снижения заболеваемости", — добавил он.За последние сутки в столице выявили 5183 новых случая COVID-19, 1273 человека госпитализировали. От коронавируса умерли 96 пациентов, 6952 выздоровели. На ИВЛ находятся 740 человек.В Москве сохраняются ограничения: не менее 30% сотрудников предприятий переведены на дистанционную работу; пожилые граждане, не сделавшие прививку и не болевшие COVID-19 в последние полгода, обязаны соблюдать домашний режим — им приостановили бесплатный и льготный проезд в общественном транспорте; посетить театры и музеи можно только по QR-кодам.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, сергей собянин, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:10 12.11.2021 (обновлено: 14:42 12.11.2021)
Собянин оценил влияние нерабочих дней на ситуацию с COVID-19
Собянин: нерабочие дни сыграли свою роль в снижении заболеваемости COVID-19 в Москве
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости.
Нерабочие дни значительно замедлили темпы распространения коронавируса в Москве
, сообщил мэр города Сергей Собянин
.
"Можно теперь уже с уверенностью сказать, что нерабочие дни, предусмотренные указом президента, сыграли свою серьезную роль в сглаживании и снижении заболеваемости ", — сказал он в эфире телеканала "Россия 1".
В столице режим нерабочих дней с сохранением зарплаты ввели с 28 октября по 7 ноября. В этот период действовали дополнительные ограничения: закрылись кафе и рестораны, торговые центры, магазины, кроме продуктовых и с товарами первой необходимости, не проводились массовые мероприятия и т. д.
Как подчеркнул глава города, на этой неделе эпидемиологическая обстановка начала улучшаться: уменьшается заболеваемость и количество госпитализаций.
"В прошлый раз <...> мы говорили о том, что мы видим снижение заболеваемости, но это происходило на фоне нерабочих дней. Поэтому мы говорили: надо подождать, как будет ситуация развиваться после того, как люди приедут из отпусков, вернутся на работу, учащиеся выйдут в школы и так далее", — пояснил он.
По словам Собянина, за последние пять дней в Москве освободилось около тысячи коек в ковидных госпиталях.
"Это говорит о таком устойчивом тренде снижения заболеваемости", — добавил он.
За последние сутки в столице выявили 5183 новых случая COVID-19, 1273 человека госпитализировали. От коронавируса умерли 96 пациентов, 6952 выздоровели. На ИВЛ находятся 740 человек.
В Москве сохраняются ограничения: не менее 30% сотрудников предприятий переведены на дистанционную работу; пожилые граждане, не сделавшие прививку и не болевшие COVID-19 в последние полгода, обязаны соблюдать домашний режим — им приостановили бесплатный и льготный проезд в общественном транспорте; посетить театры и музеи можно только по QR-кодам.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко
, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ
заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.