https://ria.ru/20211112/koronavirus-1758748549.html

Собянин оценил влияние нерабочих дней на ситуацию с COVID-19

Собянин оценил влияние нерабочих дней на ситуацию с COVID-19 - РИА Новости, 12.11.2021

Собянин оценил влияние нерабочих дней на ситуацию с COVID-19

Нерабочие дни значительно замедлили темпы распространения коронавируса в Москве, сообщил мэр города Сергей Собянин. РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T14:10

2021-11-12T14:10

2021-11-12T14:42

распространение коронавируса

общество

москва

сергей собянин

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757568430_0:0:3034:1707_1920x0_80_0_0_6a4e80393a625ec74e594aa1bf34bd30.jpg

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Нерабочие дни значительно замедлили темпы распространения коронавируса в Москве, сообщил мэр города Сергей Собянин.В столице режим нерабочих дней с сохранением зарплаты ввели с 28 октября по 7 ноября. В этот период действовали дополнительные ограничения: закрылись кафе и рестораны, торговые центры, магазины, кроме продуктовых и с товарами первой необходимости, не проводились массовые мероприятия и т. д.Как подчеркнул глава города, на этой неделе эпидемиологическая обстановка начала улучшаться: уменьшается заболеваемость и количество госпитализаций."В прошлый раз <...> мы говорили о том, что мы видим снижение заболеваемости, но это происходило на фоне нерабочих дней. Поэтому мы говорили: надо подождать, как будет ситуация развиваться после того, как люди приедут из отпусков, вернутся на работу, учащиеся выйдут в школы и так далее", — пояснил он.По словам Собянина, за последние пять дней в Москве освободилось около тысячи коек в ковидных госпиталях."Это говорит о таком устойчивом тренде снижения заболеваемости", — добавил он.За последние сутки в столице выявили 5183 новых случая COVID-19, 1273 человека госпитализировали. От коронавируса умерли 96 пациентов, 6952 выздоровели. На ИВЛ находятся 740 человек.В Москве сохраняются ограничения: не менее 30% сотрудников предприятий переведены на дистанционную работу; пожилые граждане, не сделавшие прививку и не болевшие COVID-19 в последние полгода, обязаны соблюдать домашний режим — им приостановили бесплатный и льготный проезд в общественном транспорте; посетить театры и музеи можно только по QR-кодам.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, сергей собянин, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии