https://ria.ru/20211112/koronavirus-1758736302.html

ФРГ причислит Австрию к регионам высокого риска по COVID-19

ФРГ причислит Австрию к регионам высокого риска по COVID-19 - РИА Новости, 12.11.2021

ФРГ причислит Австрию к регионам высокого риска по COVID-19

Германия с субботы, 13 ноября, причислит Австрию к регионам высокого риска с точки зрения заражения COVID-19, заявил на брифинге в Берлине врио главы минздрава... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T13:17

2021-11-12T13:17

2021-11-12T13:17

распространение коронавируса

в мире

берлин (город)

австрия

германия

йенс шпан

коронавирус covid-19

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БЕРЛИН, 12 ноя - РИА Новости. Германия с субботы, 13 ноября, причислит Австрию к регионам высокого риска с точки зрения заражения COVID-19, заявил на брифинге в Берлине врио главы минздрава ФРГ Йенс Шпан."Да, мы можем это подтвердить, это необходимо в связи с ситуацией в области распространения инфекции и динамики. В случае с регионом высокого риска вернувшиеся, если они не привиты и не переболели, должны направиться в карантин", - заявил Шпан, отвечая на вопрос прессы в том, подтверждает ли он планы, что в субботы Австрия будет внесена в список регионов высокого риска с точки зрения заражения.Ранее Германия вновь обновила антирекорд по суточному приросту случаев COVID-19, в четверг в стране впервые выявили более 50 тысяч новых случаев заражения, следует из данных института Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране. В Германии сейчас говорят о четвертой волне пандемии.

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берлин (город)

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германия

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в мире, берлин (город), австрия, германия, йенс шпан, коронавирус covid-19