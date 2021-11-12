https://ria.ru/20211112/koronavirus-1758712538.html
В Москве за сутки госпитализировали 1273 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1273 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 12.11.2021
В Москве за сутки госпитализировали 1273 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализированы 1273 человека с коронавирусом, на ИВЛ находятся 740 человек, сообщает в среду столичный оперативный штаб по контролю и... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T11:44
2021-11-12T11:44
2021-11-12T11:44
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. В Москве за сутки госпитализированы 1273 человека с коронавирусом, на ИВЛ находятся 740 человек, сообщает в среду столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Также уточняется, что в городе выздоровели еще 6952 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 668 369. В столице скончались 96 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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В Москве за сутки госпитализировали 1273 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1273 пациента с COVID-19, на ИВЛ находятся 740 человек