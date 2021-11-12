https://ria.ru/20211112/koronavirus-1758709859.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 12.11.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован в Калмыкии, он составил 0,13%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T11:35
2021-11-12T11:35
2021-11-12T11:35
распространение коронавируса
общество
республика тыва
камчатский край
республика калмыкия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован в Калмыкии, он составил 0,13%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия - 0,13%, 2. Камчатский край - 0,21%, 3. Республика Тыва - 0,24%", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211112/koronavirus-1758708993.html
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общество, республика тыва, камчатский край, республика калмыкия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксировали в Калмыкии — 0,13%