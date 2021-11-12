https://ria.ru/20211112/koronavirus-1758709859.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 12.11.2021

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован в Калмыкии, он составил 0,13%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T11:35

2021-11-12T11:35

2021-11-12T11:35

распространение коронавируса

общество

республика тыва

камчатский край

республика калмыкия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758417800_107:0:2919:1582_1920x0_80_0_0_dc923fb193bee9ed8cc93ae9b2c7a562.jpg

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован в Калмыкии, он составил 0,13%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия - 0,13%, 2. Камчатский край - 0,21%, 3. Республика Тыва - 0,24%", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211112/koronavirus-1758708993.html

республика тыва

камчатский край

республика калмыкия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, республика тыва, камчатский край, республика калмыкия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии