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Крым обновил антирекорд по числу новых случаев COVID-19

Крым обновил антирекорд по числу новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 12.11.2021

Крым обновил антирекорд по числу новых случаев COVID-19

Крым обновил антирекорд по числу выявленных за последние сутки заболевших коронавирусом, прирост составил 828 новых случаев, сообщает минздрав республики. РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T10:47

2021-11-12T10:47

2021-11-12T10:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости. Крым обновил антирекорд по числу выявленных за последние сутки заболевших коронавирусом, прирост составил 828 новых случаев, сообщает минздрав республики.Максимальный показатель по заболеваемости COVID-19 в регионе начал ежедневно обновляться со 2 октября, когда был зафиксирован 421 случай. Десятого ноября в республике зафиксировали уже 819 случаев."За 11 ноября зарегистрировано 828 случаев новой коронавирусной инфекции. Количество выздоровевших за сутки составляет 823 человека", - говорится в сообщении ведомства.За сутки протестированы 9 774 человека. Общее число заболевших с начала пандемии превысило 106 тысяч, выздоровели 93,8 тысячи. Умерли 3216 человек (в том числе за последние сутки – 20).

республика крым

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, республика крым, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии