https://ria.ru/20211112/konferentsiya-1758861448.html

Конференция по Ливии подтвердила формулу синхронного выхода, заявил Лавров

Конференция по Ливии подтвердила формулу синхронного выхода, заявил Лавров - РИА Новости, 12.11.2021

Конференция по Ливии подтвердила формулу синхронного выхода, заявил Лавров

Решения парижской конференции по Ливии подтвердили поэтапную и синхронизированную формулу вывода иностранных военных из Ливии, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T23:33

2021-11-12T23:33

2021-11-12T23:33

в мире

ливия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

россия

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ПАРИЖ, 12 ноя - РИА Новости. Решения парижской конференции по Ливии подтвердили поэтапную и синхронизированную формулу вывода иностранных военных из Ливии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Что касается вывода иностранных военных групп, вооруженных сил и так далее, то решение, которое сегодня принято, оно подтвердило формулу, заключенную в итоговом документе Берлинской конференции в июле этого года и формулу, которую буквально пару недель назад военный комитет ливийских сторон, так называемый "5+5" записал в своих решениях: вывод должен быть полным, при этом осуществляться он должен поэтапно, постепенно и обязательно синхронизировано в том что касается тех, кто поддерживает Запад Ливии и поддерживает Восток", - сказал Лавров журналистам по итогам международной конференции по Ливии.Министр добавил, что очень важно не нарушить сдружившийся на земле баланс."Именно этот баланс позволяет уже больше года удерживать режим перемирия. И если сейчас он будет нарушен, то риск возобновления боевых действий… конечно, обострится", - уточнил глава МИД РФ.

https://ria.ru/20211103/liviya-1757477998.html

ливия

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в мире, ливия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия