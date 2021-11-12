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Конференция по Ливии подтвердила формулу синхронного выхода, заявил Лавров
Конференция по Ливии подтвердила формулу синхронного выхода, заявил Лавров - РИА Новости, 12.11.2021
Конференция по Ливии подтвердила формулу синхронного выхода, заявил Лавров
Решения парижской конференции по Ливии подтвердили поэтапную и синхронизированную формулу вывода иностранных военных из Ливии, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T23:33
2021-11-12T23:33
в мире
ливия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
россия
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ПАРИЖ, 12 ноя - РИА Новости. Решения парижской конференции по Ливии подтвердили поэтапную и синхронизированную формулу вывода иностранных военных из Ливии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Что касается вывода иностранных военных групп, вооруженных сил и так далее, то решение, которое сегодня принято, оно подтвердило формулу, заключенную в итоговом документе Берлинской конференции в июле этого года и формулу, которую буквально пару недель назад военный комитет ливийских сторон, так называемый "5+5" записал в своих решениях: вывод должен быть полным, при этом осуществляться он должен поэтапно, постепенно и обязательно синхронизировано в том что касается тех, кто поддерживает Запад Ливии и поддерживает Восток", - сказал Лавров журналистам по итогам международной конференции по Ливии.Министр добавил, что очень важно не нарушить сдружившийся на земле баланс."Именно этот баланс позволяет уже больше года удерживать режим перемирия. И если сейчас он будет нарушен, то риск возобновления боевых действий… конечно, обострится", - уточнил глава МИД РФ.
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в мире, ливия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия
23:33 12.11.2021
 
Конференция по Ливии подтвердила формулу синхронного выхода, заявил Лавров

Лавров: конференция по Ливии подтвердила формулу синхронного вывода иностранных военных

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 18-й министерской сессии Совета Баренцева/Евро-Арктического региона (СБЕР) в норвежском Тромсё
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 18-й министерской сессии Совета Баренцева/Евро-Арктического региона (СБЕР) в норвежском Тромсё - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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ПАРИЖ, 12 ноя - РИА Новости. Решения парижской конференции по Ливии подтвердили поэтапную и синхронизированную формулу вывода иностранных военных из Ливии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Что касается вывода иностранных военных групп, вооруженных сил и так далее, то решение, которое сегодня принято, оно подтвердило формулу, заключенную в итоговом документе Берлинской конференции в июле этого года и формулу, которую буквально пару недель назад военный комитет ливийских сторон, так называемый "5+5" записал в своих решениях: вывод должен быть полным, при этом осуществляться он должен поэтапно, постепенно и обязательно синхронизировано в том что касается тех, кто поддерживает Запад Ливии и поддерживает Восток", - сказал Лавров журналистам по итогам международной конференции по Ливии.
Министр добавил, что очень важно не нарушить сдружившийся на земле баланс.
"Именно этот баланс позволяет уже больше года удерживать режим перемирия. И если сейчас он будет нарушен, то риск возобновления боевых действий… конечно, обострится", - уточнил глава МИД РФ.
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В миреЛивияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровРоссия
 
 
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