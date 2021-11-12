https://ria.ru/20211112/koklyushkin-1758756654.html

Коклюшкин долгие годы поднимал настроение стране, заявил Альтов

Коклюшкин долгие годы поднимал настроение стране, заявил Альтов - РИА Новости, 12.11.2021

Коклюшкин долгие годы поднимал настроение стране, заявил Альтов

Шутить, как Виктор Коклюшкин, пожалуй, не мог никто, на протяжении многих лет он поднимал настроение всей стране, поделился с РИА Новости писатель-сатирик Семен РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T14:45

2021-11-12T14:45

2021-11-12T14:45

общество

виктор коклюшкин

семен альтов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758751524_0:33:3151:1805_1920x0_80_0_0_5c7141bbaee6f5fbaaadfaefed13dfde.jpg

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Шутить, как Виктор Коклюшкин, пожалуй, не мог никто, на протяжении многих лет он поднимал настроение всей стране, поделился с РИА Новости писатель-сатирик Семен Альтов."Он очень интеллигентный, порядочный человек. У него был такой немного поскрипывающий голос, но так смешно строить, придумывать фразу, как он, пожалуй, не мог никто. Всегда вот эти смеющиеся лица в зале. Долгие годы поднимал настроение стране – это Коклюшкин. Так что очень будет его не хватать, этого скрипучего голоса, этого замечательного человека", - сказал Альтов.О кончине писателя-сатирика Виктора Коклюшкина на 76-м году жизни сообщили в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20211112/koklyushkin-1758739994.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, виктор коклюшкин, семен альтов