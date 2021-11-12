https://ria.ru/20211112/koklyushkin-1758756654.html
Коклюшкин долгие годы поднимал настроение стране, заявил Альтов
Коклюшкин долгие годы поднимал настроение стране, заявил Альтов - РИА Новости, 12.11.2021
Коклюшкин долгие годы поднимал настроение стране, заявил Альтов
Шутить, как Виктор Коклюшкин, пожалуй, не мог никто, на протяжении многих лет он поднимал настроение всей стране, поделился с РИА Новости писатель-сатирик Семен РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T14:45
2021-11-12T14:45
2021-11-12T14:45
общество
виктор коклюшкин
семен альтов
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Шутить, как Виктор Коклюшкин, пожалуй, не мог никто, на протяжении многих лет он поднимал настроение всей стране, поделился с РИА Новости писатель-сатирик Семен Альтов."Он очень интеллигентный, порядочный человек. У него был такой немного поскрипывающий голос, но так смешно строить, придумывать фразу, как он, пожалуй, не мог никто. Всегда вот эти смеющиеся лица в зале. Долгие годы поднимал настроение стране – это Коклюшкин. Так что очень будет его не хватать, этого скрипучего голоса, этого замечательного человека", - сказал Альтов.О кончине писателя-сатирика Виктора Коклюшкина на 76-м году жизни сообщили в эфире телеканала "Россия 24".
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общество, виктор коклюшкин, семен альтов
Коклюшкин долгие годы поднимал настроение стране, заявил Альтов
Альтов считает, что шутить, как Виктор Коклюшкин, не мог никто