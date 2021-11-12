https://ria.ru/20211112/kody-1758835733.html
Голикова объяснила правило реализации билетов по QR-коду
Голикова объяснила правило реализации билетов по QR-коду - РИА Новости, 12.11.2021
Голикова объяснила правило реализации билетов по QR-коду
Законопроект о QR-кодах не содержит даты, с которой вводится правило о реализации билетов при предъявлении такого кода, сказала вице-премьер Татьяна Голикова на РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T19:47
2021-11-12T19:47
2021-11-12T20:05
общество
татьяна голикова
здоровье
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qr-код
распространение коронавируса
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Законопроект о QR-кодах не содержит даты, с которой вводится правило о реализации билетов при предъявлении такого кода, сказала вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге."Также законопроект предполагает некоторые дополнительные полномочия Министерства транспорта по тому, за какой период гражданин должен уведомить о наличии или отсутствии у него медицинской документации при приобретении билета", - заявила вице-премьер.
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общество, татьяна голикова, здоровье, россия, qr-код
19:47 12.11.2021 (обновлено: 20:05 12.11.2021)
Голикова объяснила правило реализации билетов по QR-коду
Голикова: закон о QR-кодах не содержит даты, с которой вводится правило реализации билетов