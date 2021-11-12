https://ria.ru/20211112/gyllenhaal-1758565964.html

Джейк Джилленхол может сыграть в ребуте "Дома у дороги"

Джейк Джилленхол может сыграть в ребуте "Дома у дороги" - РИА Новости, 12.11.2021

Джейк Джилленхол может сыграть в ребуте "Дома у дороги"

Джейк Джилленхол ведет переговоры о съемках в ребуте "Дома у дороги". Об этом сообщает Deadline со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T09:30

2021-11-12T09:30

2021-11-12T09:30

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Джейк Джилленхол ведет переговоры о съемках в ребуте "Дома у дороги". Об этом сообщает Deadline со ссылкой на свои источники.Оригинальный фильм вышел в 1989 году. Главную роль в нем исполнил Патрик Суэйзи. Его герой — Джеймс Далтон, вышибала в клубе "Две двойки". Он получил ножевое ранение в одной из потасовок с пьяными клиентами и решил навести порядок в злачном заведении, чем навлек на себя гнев местного рэкетира. Пока нет информации о том, на какую роль претендует Джилленхол — сыграет ли он Далтона или воплотит образ другого персонажа. Известность Джилленхолу принесла роль в биографической драме "Октябрьское небо" о подростковых годах инженера НАСА Хомера Хикэма. Он снимался в фильмах "Донни Дарко", "Послезавтра", "Зодиак", "Пленницы", "Левша" и других. В недавнем блокбастере "Человек-паук: Вдали от дома" Джейк сыграл главного антагониста.

https://ria.ru/20211102/ritchie-1757172058.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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джейк джилленхол, новости культуры, кино и сериалы