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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211112/gyllenhaal-1758565964.html
Джейк Джилленхол может сыграть в ребуте "Дома у дороги"
Джейк Джилленхол может сыграть в ребуте "Дома у дороги" - РИА Новости, 12.11.2021
Джейк Джилленхол может сыграть в ребуте "Дома у дороги"
Джейк Джилленхол ведет переговоры о съемках в ребуте "Дома у дороги". Об этом сообщает Deadline со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T09:30
2021-11-12T09:30
культура
джейк джилленхол
новости культуры
кино и сериалы
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Джейк Джилленхол ведет переговоры о съемках в ребуте "Дома у дороги". Об этом сообщает Deadline со ссылкой на свои источники.Оригинальный фильм вышел в 1989 году. Главную роль в нем исполнил Патрик Суэйзи. Его герой — Джеймс Далтон, вышибала в клубе "Две двойки". Он получил ножевое ранение в одной из потасовок с пьяными клиентами и решил навести порядок в злачном заведении, чем навлек на себя гнев местного рэкетира. Пока нет информации о том, на какую роль претендует Джилленхол — сыграет ли он Далтона или воплотит образ другого персонажа. Известность Джилленхолу принесла роль в биографической драме "Октябрьское небо" о подростковых годах инженера НАСА Хомера Хикэма. Он снимался в фильмах "Донни Дарко", "Послезавтра", "Зодиак", "Пленницы", "Левша" и других. В недавнем блокбастере "Человек-паук: Вдали от дома" Джейк сыграл главного антагониста.
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джейк джилленхол, новости культуры, кино и сериалы
09:30 12.11.2021
 
Джейк Джилленхол может сыграть в ребуте "Дома у дороги"

Джейк Джилленхол ведет переговоры о съемках в ребуте боевика "Дом у дороги"

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкАктер Джейк Джилленхол
Актер Джейк Джилленхол - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Джейк Джилленхол ведет переговоры о съемках в ребуте "Дома у дороги". Об этом сообщает Deadline со ссылкой на свои источники.
Оригинальный фильм вышел в 1989 году. Главную роль в нем исполнил Патрик Суэйзи. Его герой — Джеймс Далтон, вышибала в клубе "Две двойки". Он получил ножевое ранение в одной из потасовок с пьяными клиентами и решил навести порядок в злачном заведении, чем навлек на себя гнев местного рэкетира.
Пока нет информации о том, на какую роль претендует Джилленхол — сыграет ли он Далтона или воплотит образ другого персонажа.
Известность Джилленхолу принесла роль в биографической драме "Октябрьское небо" о подростковых годах инженера НАСА Хомера Хикэма. Он снимался в фильмах "Донни Дарко", "Послезавтра", "Зодиак", "Пленницы", "Левша" и других. В недавнем блокбастере "Человек-паук: Вдали от дома" Джейк сыграл главного антагониста.
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