16:26 12.11.2021 (обновлено: 16:27 12.11.2021)
Мигранты на польской границе заявили, что к ним идут еще более ста беженцев
Мигранты на белорусско-польской границе заявили, что к ним идут еще более ста беженцев
© Sputnik / Виктор ТолочкоБеженцы направляются в лагерь нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
КПП БРУЗГИ (белорусско-польская граница), 12 ноя - РИА Новости. Нелегальные мигранты, которые с понедельника находятся на белорусско-польской границе, утверждают, что в их лагерь движется новая группа, которая насчитывает более ста человек, передает корреспондент РИА Новости.
В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения.
В беседе с корреспондентом РИА Новости некоторые мигранты рассказали, что в их лагерь на границе движется новая группа беженцев, которая насчитывает больше ста человек. Некоторые из них просят белорусские власти помощи для возвращения в свою страну. В частности, такую просьбу высказал один из мигрантов из Турции. Оказать помощь также просят женщины с детьми.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.