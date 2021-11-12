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В Польше назвали число попыток нелегального перехода границы
В Польше назвали число попыток нелегального перехода границы - РИА Новости, 12.11.2021
В Польше назвали число попыток нелегального перехода границы
Число попыток нелегального перехода белорусско-польской границы за последние дни снизилось в разы, сообщила Пограничная стража Польши. РИА Новости, 12.11.2021
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в мире
белоруссия
польша
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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ВАРШАВА, 12 ноя – РИА Новости. Число попыток нелегального перехода белорусско-польской границы за последние дни снизилось в разы, сообщила Пограничная стража Польши.Накануне пограничники Польши заявили о 468 попытках нелегально пересечь границу."Вчера мы зафиксировали 223 попытки нелегального перехода границы Польши и Белоруссии. В отношении 26 лиц приняты постановления о выдворении с территории Польши", - говорится в сообщении.При этом с начала августа было зафиксировано около 33,2 тысячи попыток нелегального перехода границы в сторону Польши.На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
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в мире, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
11:11 12.11.2021
 
В Польше назвали число попыток нелегального перехода границы

Пограничная стража Польши сообщила о снижении числа попыток нелегального въезда в страну

© Sputnik / Виктор ТолочкоМужчины несут хворост для костра в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
Мужчины несут хворост для костра в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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ВАРШАВА, 12 ноя – РИА Новости. Число попыток нелегального перехода белорусско-польской границы за последние дни снизилось в разы, сообщила Пограничная стража Польши.
Накануне пограничники Польши заявили о 468 попытках нелегально пересечь границу.
"Вчера мы зафиксировали 223 попытки нелегального перехода границы Польши и Белоруссии. В отношении 26 лиц приняты постановления о выдворении с территории Польши", - говорится в сообщении.
При этом с начала августа было зафиксировано около 33,2 тысячи попыток нелегального перехода границы в сторону Польши.
На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
Ситуация на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
08:00
Кризис неизбежен. Европу поставили перед тяжелым выбором
 
В миреБелоруссияПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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