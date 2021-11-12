https://ria.ru/20211112/gazifikatsiya-1758811449.html

Уровень газификации Кубани достиг 84,5%

Уровень газификации Кубани достиг 84,5% - РИА Новости, 12.11.2021

Уровень газификации Кубани достиг 84,5%

Уровень газификации Краснодарского края превышает среднероссийский показатель, на сегодняшний день он составляет 84,5%, сообщает администрация региона. РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T17:54

2021-11-12T17:54

2021-11-12T17:54

краснодарский край

природный газ

краснодарский край

александр новак

россия

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КРАСНОДАР, 12 ноя - РИА Новости. Уровень газификации Краснодарского края превышает среднероссийский показатель, на сегодняшний день он составляет 84,5%, сообщает администрация региона.Уточняется, что ход работ в рамках социальной догазификации домов обсудили участники очередного заседания Федерального штаба под руководством зампредседателя правительства Александра Новака.На Кубани программа по догазификации проводится за средства единого оператора до границ земельного участка. В крае действует более 400 пунктов приема заявок. Кроме того, заявление можно подать на Едином портале госуслуг, на сайте Единого оператора газификации, а также на сайтах газораспределительных организаций.

https://ria.ru/20211111/podderzhka-1758643150.html

краснодарский край

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

природный газ, краснодарский край, александр новак, россия