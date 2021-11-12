Уровень газификации Кубани достиг 84,5%
Уровень газификации Кубани превысил среднероссийский показатель и составил 84,5%
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГазораспределительное устройство в секторе малоэтажной жилой застройки
КРАСНОДАР, 12 ноя - РИА Новости. Уровень газификации Краснодарского края превышает среднероссийский показатель, на сегодняшний день он составляет 84,5%, сообщает администрация региона.
"На сегодняшний день уровень газификации Краснодарского края превышает среднероссийский показатель и составляет 84,5%. Значительная часть поселений нашего региона находится в труднодоступной местности, но и в них жители должны жить в комфортных условиях. Собственники 3 195 домовладений уже приняли участие в программе догазификации, и заявки на участие продолжают поступать", – приводятся в сообщении слова замгубернатора края Александра Трембицкого.
Уточняется, что ход работ в рамках социальной догазификации домов обсудили участники очередного заседания Федерального штаба под руководством зампредседателя правительства Александра Новака.
На Кубани программа по догазификации проводится за средства единого оператора до границ земельного участка. В крае действует более 400 пунктов приема заявок. Кроме того, заявление можно подать на Едином портале госуслуг, на сайте Единого оператора газификации, а также на сайтах газораспределительных организаций.