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Краснодарский край
https://ria.ru/20211112/gazifikatsiya-1758811449.html
Уровень газификации Кубани достиг 84,5%
Уровень газификации Кубани достиг 84,5% - РИА Новости, 12.11.2021
Уровень газификации Кубани достиг 84,5%
Уровень газификации Краснодарского края превышает среднероссийский показатель, на сегодняшний день он составляет 84,5%, сообщает администрация региона. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T17:54
2021-11-12T17:54
краснодарский край
природный газ
краснодарский край
александр новак
россия
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КРАСНОДАР, 12 ноя - РИА Новости. Уровень газификации Краснодарского края превышает среднероссийский показатель, на сегодняшний день он составляет 84,5%, сообщает администрация региона.Уточняется, что ход работ в рамках социальной догазификации домов обсудили участники очередного заседания Федерального штаба под руководством зампредседателя правительства Александра Новака.На Кубани программа по догазификации проводится за средства единого оператора до границ земельного участка. В крае действует более 400 пунктов приема заявок. Кроме того, заявление можно подать на Едином портале госуслуг, на сайте Единого оператора газификации, а также на сайтах газораспределительных организаций.
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природный газ, краснодарский край, александр новак, россия
17:54 12.11.2021
 
Уровень газификации Кубани достиг 84,5%

Уровень газификации Кубани превысил среднероссийский показатель и составил 84,5%

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГазораспределительное устройство в секторе малоэтажной жилой застройки
Газораспределительное устройство в секторе малоэтажной жилой застройки - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КРАСНОДАР, 12 ноя - РИА Новости. Уровень газификации Краснодарского края превышает среднероссийский показатель, на сегодняшний день он составляет 84,5%, сообщает администрация региона.
"На сегодняшний день уровень газификации Краснодарского края превышает среднероссийский показатель и составляет 84,5%. Значительная часть поселений нашего региона находится в труднодоступной местности, но и в них жители должны жить в комфортных условиях. Собственники 3 195 домовладений уже приняли участие в программе догазификации, и заявки на участие продолжают поступать", – приводятся в сообщении слова замгубернатора края Александра Трембицкого.
Уточняется, что ход работ в рамках социальной догазификации домов обсудили участники очередного заседания Федерального штаба под руководством зампредседателя правительства Александра Новака.
На Кубани программа по догазификации проводится за средства единого оператора до границ земельного участка. В крае действует более 400 пунктов приема заявок. Кроме того, заявление можно подать на Едином портале госуслуг, на сайте Единого оператора газификации, а также на сайтах газораспределительных организаций.
Световая иллюминация над стадионом Краснодар и парком Галицкого в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
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Краснодарский крайПриродный газКраснодарский крайАлександр НовакРоссия
 
 
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