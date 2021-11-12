https://ria.ru/20211112/gaz-1758779019.html

Цены на газ в Европе после заявления Миллера снизились почти на процент

Цены на газ в Европе после заявления Миллера снизились почти на процент - РИА Новости, 12.11.2021

Цены на газ в Европе после заявления Миллера снизились почти на процент

Цены фьючерсов на газ в Европе после заявлений главы "Газпрома" Алексея Миллера ненадолго перешли к снижению и опускались почти на 1%, а сейчас вновь растут,... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T16:13

2021-11-12T16:13

2021-11-12T16:13

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Цены фьючерсов на газ в Европе после заявлений главы "Газпрома" Алексея Миллера ненадолго перешли к снижению и опускались почти на 1%, а сейчас вновь растут, свидетельствуют данные ICE Futures.Миллер ранее в пятницу заявил, что "Газпром" выполняет утвержденный план по закачке газа в европейские подземные хранилища, а также перевыполнит обязательства по транзиту газа через Украину в этом году.Заявление главы "Газпрома" появилось в 14.55 мск. Цена ближайших - декабрьских - фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, с 14.56 до 14.59 мск упала почти на 1% - с 895 до 887 долларов (с 778 до 771 евро) за тысячу кубометров.На 15.35 мск цены составляли 893,7 доллара (777 евро), увеличиваясь на 0,6% к расчетной цене четверга (почти 890 долларов или 773 евро). Ценовой максимум пятницы пока составляет 940 долларов (824,6 евро).Цены на газ в Европе резко выросли в конце лета - начале осени. Еще в первых числах августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое.Эксперты связывали рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.Исторический максимум — 1937 долларов — был достигнут 6 октября, после чего цены на газ начали снижаться. В первый день ноября — впервые за полтора месяца — стоимость фьючерсов опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубометров.

https://ria.ru/20211112/gaz-1758707501.html

https://ria.ru/20211112/gaz-1758691648.html

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экономика, в мире, природный газ, европа, газпром, алексей миллер, россия