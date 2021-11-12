https://ria.ru/20211112/frantsiya-1758839662.html

Ле Дриан и Парли отметили важность сохранения диалога России с НАТО и ЕС

Ле Дриан и Парли отметили важность сохранения диалога России с НАТО и ЕС - РИА Новости, 12.11.2021

Ле Дриан и Парли отметили важность сохранения диалога России с НАТО и ЕС

Главы МИД и МО Франции Жан-Ив Ле Дриан и Флоранс Парли встрече с российскими коллегами Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу подчеркнули важность сохранения каналов... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T20:05

2021-11-12T20:05

2021-11-12T20:05

в мире

нато

жан-ив ле дриан

минобороны франции

флоранс парли

россия

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ПАРИЖ, 12 ноя – РИА Новости. Главы МИД и МО Франции Жан-Ив Ле Дриан и Флоранс Парли встрече с российскими коллегами Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу подчеркнули важность сохранения каналов диалога между ЕС и Россией, и НАТО и Москвой, говорится коммюнике двух французских министерств.Встреча в формате 2+2 состоялась в пятницу в Париже."Министры (Ле Дриан и Парли) затронули вопросы стратегической стабильности, выразив озабоченность исчезновением режимов контроля над вооружениями в Европе… Они подчеркнули важность сохранения каналов диалога между Европейским Союзом и Россией, а также с НАТО", - говорится в совместном коммюнике МИД и Минобороны Франции по итогам встречи.

https://ria.ru/20211112/otnosheniya-1758808244.html

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в мире, нато, жан-ив ле дриан, минобороны франции, флоранс парли, россия