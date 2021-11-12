Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211112/frantsiya-1758839662.html
Ле Дриан и Парли отметили важность сохранения диалога России с НАТО и ЕС
Ле Дриан и Парли отметили важность сохранения диалога России с НАТО и ЕС - РИА Новости, 12.11.2021
Ле Дриан и Парли отметили важность сохранения диалога России с НАТО и ЕС
Главы МИД и МО Франции Жан-Ив Ле Дриан и Флоранс Парли встрече с российскими коллегами Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу подчеркнули важность сохранения каналов... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T20:05
2021-11-12T20:05
в мире
нато
жан-ив ле дриан
минобороны франции
флоранс парли
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1f/1757070220_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ca464cb52edd16756f925e85fe30cb0.jpg
ПАРИЖ, 12 ноя – РИА Новости. Главы МИД и МО Франции Жан-Ив Ле Дриан и Флоранс Парли встрече с российскими коллегами Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу подчеркнули важность сохранения каналов диалога между ЕС и Россией, и НАТО и Москвой, говорится коммюнике двух французских министерств.Встреча в формате 2+2 состоялась в пятницу в Париже."Министры (Ле Дриан и Парли) затронули вопросы стратегической стабильности, выразив озабоченность исчезновением режимов контроля над вооружениями в Европе… Они подчеркнули важность сохранения каналов диалога между Европейским Союзом и Россией, а также с НАТО", - говорится в совместном коммюнике МИД и Минобороны Франции по итогам встречи.
https://ria.ru/20211112/otnosheniya-1758808244.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1f/1757070220_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9e97992651a4032ba6bd910d226d7dcb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, нато, жан-ив ле дриан, минобороны франции, флоранс парли, россия
20:05 12.11.2021
 
Ле Дриан и Парли отметили важность сохранения диалога России с НАТО и ЕС

Главы МИД и МО Франции отметили важность сохранения диалога России с НАТО и Евросоюзом

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Франции Жан-Ив ле Дриан во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Риме
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Франции Жан-Ив ле Дриан во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Риме - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 12 ноя – РИА Новости. Главы МИД и МО Франции Жан-Ив Ле Дриан и Флоранс Парли встрече с российскими коллегами Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу подчеркнули важность сохранения каналов диалога между ЕС и Россией, и НАТО и Москвой, говорится коммюнике двух французских министерств.
Встреча в формате 2+2 состоялась в пятницу в Париже.
"Министры (Ле Дриан и Парли) затронули вопросы стратегической стабильности, выразив озабоченность исчезновением режимов контроля над вооружениями в Европе… Они подчеркнули важность сохранения каналов диалога между Европейским Союзом и Россией, а также с НАТО", - говорится в совместном коммюнике МИД и Минобороны Франции по итогам встречи.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
Вчера, 17:38
Россия и Франция обсудили развитие отношений с НАТО
 
В миреНАТОЖан-Ив Ле ДрианМинобороны ФранцииФлоранс ПарлиРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:40Источник раскрыл особенности новой зенитной ракетной системы
03:35Диетолог развеяла популярный миф о сале
03:28В РАН заявили, что Россия может стать лидером "лунной гонки"
03:23Гинцбург: при тяжелом течении заболевания лекарства вводятся инъекционно
03:18Автолюбителям раскрыли главные схемы обмана в автосервисе
03:12Посол Украины обвинил Европу в "колониализме"
03:10Производитель нового препарата от коронавируса назвал его преимущества
03:00Юрист рассказала, когда на застройщика нужно жаловаться в Роспотребнадзор
02:40Россиянам назвали неожиданный продукт для снижения давления
02:37Бритни Спирс прокомментировала прекращение опекунства над ней
02:31WP исправила утверждения, что Миллиан был источником компромата на Трампа
02:17Россиянам напомнили о правилах консервирования продуктов
02:08Россиянам рассказали, какую икру покупать на новогодний стол
01:57США выразили РФ озабоченность ситуацией с мигрантами на границе Белоруссии
01:33Тимошенко заявила о вымирании на Украине шести городов в год
01:29В Абхазии произошел очередной инцидент со стрельбой депутата
01:22Суд прекратил опекунство над Бритни Спирс
01:17Финансист рассказал, в какие дни и часы лучше покупать валюту
01:14Экс-участница шоу Трампа отказалась от обвинения к нему в домогательствах
01:10Космический турист Blue Origin разбился при падении легкомоторного самолета
Лента новостейМолния
Источник раскрыл особенности новой зенитной ракетной системыДиетолог развеяла популярный миф о салеВ РАН заявили, что Россия может стать лидером "лунной гонки"Гинцбург: при тяжелом течении заболевания лекарства вводятся инъекционноАвтолюбителям раскрыли главные схемы обмана в автосервисеПосол Украины обвинил Европу в "колониализме"Производитель нового препарата от коронавируса назвал его преимуществаЮрист рассказала, когда на застройщика нужно жаловаться в РоспотребнадзорРоссиянам назвали неожиданный продукт для снижения давленияБритни Спирс прокомментировала прекращение опекунства над нейWP исправила утверждения, что Миллиан был источником компромата на ТрампаРоссиянам напомнили о правилах консервирования продуктовРоссиянам рассказали, какую икру покупать на новогодний столСША выразили РФ озабоченность ситуацией с мигрантами на границе БелоруссииТимошенко заявила о вымирании на Украине шести городов в годВ Абхазии произошел очередной инцидент со стрельбой депутатаСуд прекратил опекунство над Бритни СпирсФинансист рассказал, в какие дни и часы лучше покупать валютуЭкс-участница шоу Трампа отказалась от обвинения к нему в домогательствахКосмический турист Blue Origin разбился при падении легкомоторного самолета