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В Париже начались переговоры глав МИД и Минобороны России и Франции
В Париже начались переговоры глав МИД и Минобороны России и Франции - РИА Новости, 12.11.2021
В Париже начались переговоры глав МИД и Минобороны России и Франции
Переговоры министров иностранных дел и обороны России и Франции в формате "2+2" начались в Париже, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T13:28
2021-11-12T14:25
иран
франция
евросоюз
нато
сергей лавров
жан-ив ле дриан
флоранс парли
россия
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ПАРИЖ, 12 ноя - РИА Новости. Переговоры министров иностранных дел и обороны России и Франции в формате "2+2" начались в Париже, передаёт корреспондент РИА Новости.Во встрече участвуют главы МИД Сергей Лавров и Жан-Ив ле Дриан и главы оборонных ведомств Сергей Шойгу и Флоранс Парли.Предполагается, что основными вопросами станут стратегическая стабильность и европейская безопасность, нераспространение и контроль над вооружениями, предотвращение гонки вооружений в космосе и отношения РФ с Евросоюзом и НАТО."Министры планируют обменяется мнениями по актуальным региональным вопросам: Украина, Афганистан, Иран и Ливия. Среди других тем - ближневосточное урегулирование, ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе, положение дел в Африке, включая обеспечение безопасности в Сахаро-Сахельском регионе", - сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Переговоры министров иностранных дел и обороны России и Франции в формате "2+2" после семилетней паузы были возобновлены в сентябре 2019 года в Москве. Следующая встреча должна была состояться в сентябре 2020 года, но Париж принял решение отложить ее проведение на неопределенный срок на фоне кризиса в отношениях Москвы и стран Евросоюза.В пятницу Лавров в Париже примет участие в Международной встрече по Ливии.
https://ria.ru/20211102/frantsiya-1757404543.html
https://ria.ru/20211109/parizh-1758314499.html
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иран, франция, евросоюз, нато, сергей лавров, жан-ив ле дриан, флоранс парли, россия
13:28 12.11.2021 (обновлено: 14:25 12.11.2021)
 
В Париже начались переговоры глав МИД и Минобороны России и Франции

В Париже начались переговоры глав МИД и Минобороны России и Франции в формате "2+2"

© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкПариж
Париж - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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ПАРИЖ, 12 ноя - РИА Новости. Переговоры министров иностранных дел и обороны России и Франции в формате "2+2" начались в Париже, передаёт корреспондент РИА Новости.
Во встрече участвуют главы МИД Сергей Лавров и Жан-Ив ле Дриан и главы оборонных ведомств Сергей Шойгу и Флоранс Парли.
Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
2 ноября, 16:23
Франция предложила России согласовать дату встречи в нормандском формате
Предполагается, что основными вопросами станут стратегическая стабильность и европейская безопасность, нераспространение и контроль над вооружениями, предотвращение гонки вооружений в космосе и отношения РФ с Евросоюзом и НАТО.
"Министры планируют обменяется мнениями по актуальным региональным вопросам: Украина, Афганистан, Иран и Ливия. Среди других тем - ближневосточное урегулирование, ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе, положение дел в Африке, включая обеспечение безопасности в Сахаро-Сахельском регионе", - сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Переговоры министров иностранных дел и обороны России и Франции в формате "2+2" после семилетней паузы были возобновлены в сентябре 2019 года в Москве. Следующая встреча должна была состояться в сентябре 2020 года, но Париж принял решение отложить ее проведение на неопределенный срок на фоне кризиса в отношениях Москвы и стран Евросоюза.
В пятницу Лавров в Париже примет участие в Международной встрече по Ливии.
Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время переговоров с главой МИД Японии Таро Коно и главой Минобороны Японии Ицунори Онодэрой. 31 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
9 ноября, 21:30
Главы МИД и Минобороны России и Франции обсудят ситуацию на Украине
 
ИранФранцияЕвросоюзНАТОСергей ЛавровЖан-Ив Ле ДрианФлоранс ПарлиРоссия
 
 
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