https://ria.ru/20211112/frantsiya-1758738412.html

В Париже начались переговоры глав МИД и Минобороны России и Франции

В Париже начались переговоры глав МИД и Минобороны России и Франции - РИА Новости, 12.11.2021

В Париже начались переговоры глав МИД и Минобороны России и Франции

Переговоры министров иностранных дел и обороны России и Франции в формате "2+2" начались в Париже, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T13:28

2021-11-12T13:28

2021-11-12T14:25

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евросоюз

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сергей лавров

жан-ив ле дриан

флоранс парли

россия

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ПАРИЖ, 12 ноя - РИА Новости. Переговоры министров иностранных дел и обороны России и Франции в формате "2+2" начались в Париже, передаёт корреспондент РИА Новости.Во встрече участвуют главы МИД Сергей Лавров и Жан-Ив ле Дриан и главы оборонных ведомств Сергей Шойгу и Флоранс Парли.Предполагается, что основными вопросами станут стратегическая стабильность и европейская безопасность, нераспространение и контроль над вооружениями, предотвращение гонки вооружений в космосе и отношения РФ с Евросоюзом и НАТО."Министры планируют обменяется мнениями по актуальным региональным вопросам: Украина, Афганистан, Иран и Ливия. Среди других тем - ближневосточное урегулирование, ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе, положение дел в Африке, включая обеспечение безопасности в Сахаро-Сахельском регионе", - сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Переговоры министров иностранных дел и обороны России и Франции в формате "2+2" после семилетней паузы были возобновлены в сентябре 2019 года в Москве. Следующая встреча должна была состояться в сентябре 2020 года, но Париж принял решение отложить ее проведение на неопределенный срок на фоне кризиса в отношениях Москвы и стран Евросоюза.В пятницу Лавров в Париже примет участие в Международной встрече по Ливии.

https://ria.ru/20211102/frantsiya-1757404543.html

https://ria.ru/20211109/parizh-1758314499.html

иран

франция

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иран, франция, евросоюз, нато, сергей лавров, жан-ив ле дриан, флоранс парли, россия