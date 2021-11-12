https://ria.ru/20211112/fondkino-1758844494.html

Очная защита анимационных фильмов

Очная защита анимационных фильмов - РИА Новости, 12.11.2021

Очная защита анимационных фильмов

15 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится очная защита уникальных авторских национальных анимационных фильмов ведущих российских режиссеров-мультипликаторов и национальных фильмов для детской и семейной аудитории.

2021-11-12T20:32

2021-11-12T20:32

2021-11-12T20:32

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Онлайн-трансляция будет доступна на сайте и на сайте Фонда кино.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы