https://ria.ru/20211112/fondkino-1758844494.html
Очная защита анимационных фильмов
Очная защита анимационных фильмов - РИА Новости, 12.11.2021
Очная защита анимационных фильмов
15 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится очная защита уникальных авторских национальных анимационных фильмов ведущих российских режиссеров-мультипликаторов и национальных фильмов для детской и семейной аудитории.
2021-11-12T20:32
2021-11-12T20:32
2021-11-12T20:32
анонсы
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Онлайн-трансляция будет доступна на сайте и на сайте Фонда кино.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анонсы
Очная защита анимационных фильмов
15 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится очная защита уникальных авторских национальных анимационных фильмов ведущих российских режиссеров-мультипликаторов и национальных фильмов для детской и семейной аудитории.