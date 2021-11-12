https://ria.ru/20211112/figurnoekatanie-1758780359.html

Онлайн-конференция о Гран-при по фигурному катанию "Rostelecom Cup"

Онлайн-конференция о Гран-при по фигурному катанию "Rostelecom Cup" - РИА Новости, 12.11.2021

Онлайн-конференция о Гран-при по фигурному катанию "Rostelecom Cup"

16 ноября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная этапу Гран-при по фигурному катанию "Rostelecom Cup" в Сочи.

2021-11-12T16:16

2021-11-12T16:16

2021-11-12T16:16

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1758780359.jpg?1636722970

Задать вопросУчастники:- заместитель Министра спорта Российской Федерации Алексей МОРОЗОВ;- президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр ГОРШКОВ;- генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр КОГАН.Гран-при по фигурному катанию – это серия из шести ежегодных турниров и финального соревнования. Российский этап впервые пройдет в Сочи на льду олимпийской арены "Айсберг" с 26 по 28 ноября и станет заключительным в серии турниров. Он будет определяющим для формирования окончательного состава финалистов ISU Гран-при. Сильнейшие фигуристы России и мира ведут борьбу за право попадания на XXIV зимние Олимпийские игры.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы