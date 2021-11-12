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В Приморье завели дело о фейках после митинга против QR-кодов
В Приморье завели дело о фейках после митинга против QR-кодов - РИА Новости, 12.11.2021
В Приморье завели дело о фейках после митинга против QR-кодов
Правоохранители после несогласованного митинга в Находке против вакцинации и внедрения QR-кодов возбудили административное дело по статье о злоупотреблении... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T06:01
2021-11-12T06:02
распространение коронавируса
происшествия
общество
приморский край
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
вакцинация россиян от covid-19
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ВЛАДИВОСТОК, 12 ноя – РИА Новости. Правоохранители после несогласованного митинга в Находке против вакцинации и внедрения QR-кодов возбудили административное дело по статье о злоупотреблении свободой массовой информации, сообщает в пятницу УМВД по Приморскому краю.В четверг правительство Приморья сообщило, что 7 ноября в Находке прошел несогласованный митинг, на котором порядка 300 жителей города протестовали против вакцинации от коронавируса и введения QR-кодов. Организатора оштрафовали на 20 тысяч рублей, отмечали власти. Власти Приморья накануне отмечали, что установлены и другие люди, участвовавшие в организации митинга. Сообщалось, что готовятся материалы по административным правонарушениям в части распространения фейковой информации.В управлении РИА Новости уточнили, что пока дело возбуждено по факту распространения недостоверной информации, "лица устанавливаются".Также УМВД сообщает, что материалы о нарушении участниками несогласованного митинга установленных ограничений направлены в управление Роспотребнадзора для рассмотрения и принятия законного решения.В Приморье с 30 октября ввели QR-коды для посещения заведений общепита, учреждений культуры и спорта. Без QR-кода запрещено посещать промтоварные магазины в торговых центрах, парикмахерские, салоны красоты. Обязательная вакцинация от коронавируса введена для работников сферы услуг, ЖКХ, госслужбы и ряда других отраслей, с 11 ноября начнут переводить на дистанционный режим работы не сделавших первую прививку сотрудников.По данным властей региона на 11 ноября, за последние сутки выявлено 382 случая заболевания, в стационарах края на лечении находятся около 2,3 тысячи человек, из них около 500 человек – в тяжелом состоянии. Ежесуточное число заболевших коронавирусом в крае растет.
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происшествия, общество, приморский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, вакцинация россиян от covid-19
06:01 12.11.2021 (обновлено: 06:02 12.11.2021)
 
В Приморье завели дело о фейках после митинга против QR-кодов

В Приморском крае завели дело о фейках после несогласованного митинга против QR-кодов

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПроверка QR-кода
Проверка QR-кода - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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ВЛАДИВОСТОК, 12 ноя – РИА Новости. Правоохранители после несогласованного митинга в Находке против вакцинации и внедрения QR-кодов возбудили административное дело по статье о злоупотреблении свободой массовой информации, сообщает в пятницу УМВД по Приморскому краю.
В четверг правительство Приморья сообщило, что 7 ноября в Находке прошел несогласованный митинг, на котором порядка 300 жителей города протестовали против вакцинации от коронавируса и введения QR-кодов. Организатора оштрафовали на 20 тысяч рублей, отмечали власти. Власти Приморья накануне отмечали, что установлены и другие люди, участвовавшие в организации митинга. Сообщалось, что готовятся материалы по административным правонарушениям в части распространения фейковой информации.
"В отношении граждан, распространяющих заведомо недостоверную общественно значимую информацию, возбуждено производство об административном правонарушении, предусмотренном статьей 13.15 КоАП РФ (Злоупотребление свободой массовой информации). Материалы направлены в судебные органы для принятия решения", - сообщает УМВД.
В управлении РИА Новости уточнили, что пока дело возбуждено по факту распространения недостоверной информации, "лица устанавливаются".
Также УМВД сообщает, что материалы о нарушении участниками несогласованного митинга установленных ограничений направлены в управление Роспотребнадзора для рассмотрения и принятия законного решения.
В Приморье с 30 октября ввели QR-коды для посещения заведений общепита, учреждений культуры и спорта. Без QR-кода запрещено посещать промтоварные магазины в торговых центрах, парикмахерские, салоны красоты. Обязательная вакцинация от коронавируса введена для работников сферы услуг, ЖКХ, госслужбы и ряда других отраслей, с 11 ноября начнут переводить на дистанционный режим работы не сделавших первую прививку сотрудников.
По данным властей региона на 11 ноября, за последние сутки выявлено 382 случая заболевания, в стационарах края на лечении находятся около 2,3 тысячи человек, из них около 500 человек – в тяжелом состоянии. Ежесуточное число заболевших коронавирусом в крае растет.
Директор института ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор Александр Гинцбург - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
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"Было бы великолепно". Гинцбург поддержал идею ввести QR-коды в транспорте
 
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