https://ria.ru/20211112/feyk-1758679930.html

В Приморье завели дело о фейках после митинга против QR-кодов

В Приморье завели дело о фейках после митинга против QR-кодов - РИА Новости, 12.11.2021

В Приморье завели дело о фейках после митинга против QR-кодов

Правоохранители после несогласованного митинга в Находке против вакцинации и внедрения QR-кодов возбудили административное дело по статье о злоупотреблении... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T06:01

2021-11-12T06:01

2021-11-12T06:02

распространение коронавируса

происшествия

общество

приморский край

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

вакцинация россиян от covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758558777_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cf7810ce0afc6db08c7ca6684cce21a9.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 12 ноя – РИА Новости. Правоохранители после несогласованного митинга в Находке против вакцинации и внедрения QR-кодов возбудили административное дело по статье о злоупотреблении свободой массовой информации, сообщает в пятницу УМВД по Приморскому краю.В четверг правительство Приморья сообщило, что 7 ноября в Находке прошел несогласованный митинг, на котором порядка 300 жителей города протестовали против вакцинации от коронавируса и введения QR-кодов. Организатора оштрафовали на 20 тысяч рублей, отмечали власти. Власти Приморья накануне отмечали, что установлены и другие люди, участвовавшие в организации митинга. Сообщалось, что готовятся материалы по административным правонарушениям в части распространения фейковой информации.В управлении РИА Новости уточнили, что пока дело возбуждено по факту распространения недостоверной информации, "лица устанавливаются".Также УМВД сообщает, что материалы о нарушении участниками несогласованного митинга установленных ограничений направлены в управление Роспотребнадзора для рассмотрения и принятия законного решения.В Приморье с 30 октября ввели QR-коды для посещения заведений общепита, учреждений культуры и спорта. Без QR-кода запрещено посещать промтоварные магазины в торговых центрах, парикмахерские, салоны красоты. Обязательная вакцинация от коронавируса введена для работников сферы услуг, ЖКХ, госслужбы и ряда других отраслей, с 11 ноября начнут переводить на дистанционный режим работы не сделавших первую прививку сотрудников.По данным властей региона на 11 ноября, за последние сутки выявлено 382 случая заболевания, в стационарах края на лечении находятся около 2,3 тысячи человек, из них около 500 человек – в тяжелом состоянии. Ежесуточное число заболевших коронавирусом в крае растет.

https://ria.ru/20211111/qr-1758578890.html

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, общество, приморский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, вакцинация россиян от covid-19