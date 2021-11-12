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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20211112/evakuatsiya-1758817278.html
Блинкен заявил, что США эвакуировали всех американцев из Афганистана
Блинкен заявил, что США эвакуировали всех американцев из Афганистана - РИА Новости, 12.11.2021
Блинкен заявил, что США эвакуировали всех американцев из Афганистана
Власти США по состоянию на 10 ноября предоставили всем остававшимся в Афганистане американским гражданам, выразившим готовность покинуть страну, возможность это РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T18:23
2021-11-12T18:36
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
афганистан
энтони блинкен
кабул (город)
оон
талибан
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ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Власти США по состоянию на 10 ноября предоставили всем остававшимся в Афганистане американским гражданам, выразившим готовность покинуть страну, возможность это сделать, заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен."По состоянию на 10 ноября всем американским гражданам, запросившим у правительства США помощь в том, чтобы покинуть Афганистан, а также выразившим такую готовность и предоставившим необходимые документы, была предоставлена такая возможность", - сказал Блинкен в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"*.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20211106/afganistan-1757862237.html
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в мире, сша, афганистан, энтони блинкен, кабул (город), оон, талибан, мид катара, мохаммад хасан ахунд
18:23 12.11.2021 (обновлено: 18:36 12.11.2021)
 
Блинкен заявил, что США эвакуировали всех американцев из Афганистана

Госсекретарь Блинкен заявил, что США эвакуировали всех американцев из Афганистана

© AP Photo / Mandel Ngan, PoolГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© AP Photo / Mandel Ngan, Pool
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ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Власти США по состоянию на 10 ноября предоставили всем остававшимся в Афганистане американским гражданам, выразившим готовность покинуть страну, возможность это сделать, заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен.
"По состоянию на 10 ноября всем американским гражданам, запросившим у правительства США помощь в том, чтобы покинуть Афганистан, а также выразившим такую готовность и предоставившим необходимые документы, была предоставлена такая возможность", - сказал Блинкен в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"*.
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШААфганистанЭнтони БлинкенКабул (город)ООНТалибанМИД КатараМохаммад Хасан Ахунд
 
 
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