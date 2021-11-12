18:23 12.11.2021 (обновлено: 18:36 12.11.2021)
Блинкен заявил, что США эвакуировали всех американцев из Афганистана
Госсекретарь Блинкен заявил, что США эвакуировали всех американцев из Афганистана
© AP Photo / Mandel Ngan, PoolГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
© AP Photo / Mandel Ngan, Pool
ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Власти США по состоянию на 10 ноября предоставили всем остававшимся в Афганистане американским гражданам, выразившим готовность покинуть страну, возможность это сделать, заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен.
"По состоянию на 10 ноября всем американским гражданам, запросившим у правительства США помощь в том, чтобы покинуть Афганистан, а также выразившим такую готовность и предоставившим необходимые документы, была предоставлена такая возможность", - сказал Блинкен в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"*.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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