https://ria.ru/20211112/evakuatsiya-1758817278.html

Блинкен заявил, что США эвакуировали всех американцев из Афганистана

Блинкен заявил, что США эвакуировали всех американцев из Афганистана - РИА Новости, 12.11.2021

Блинкен заявил, что США эвакуировали всех американцев из Афганистана

Власти США по состоянию на 10 ноября предоставили всем остававшимся в Афганистане американским гражданам, выразившим готовность покинуть страну, возможность это РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T18:23

2021-11-12T18:23

2021-11-12T18:36

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ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Власти США по состоянию на 10 ноября предоставили всем остававшимся в Афганистане американским гражданам, выразившим готовность покинуть страну, возможность это сделать, заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен."По состоянию на 10 ноября всем американским гражданам, запросившим у правительства США помощь в том, чтобы покинуть Афганистан, а также выразившим такую готовность и предоставившим необходимые документы, была предоставлена такая возможность", - сказал Блинкен в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"*.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20211106/afganistan-1757862237.html

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афганистан

кабул (город)

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в мире, сша, афганистан, энтони блинкен, кабул (город), оон, талибан, мид катара, мохаммад хасан ахунд