https://ria.ru/20211112/ekstremizm-1758786229.html

В Белоруссии признали экстремистскими интернет-ресурсы "Прамень"

В Белоруссии признали экстремистскими интернет-ресурсы "Прамень" - РИА Новости, 12.11.2021

В Белоруссии признали экстремистскими интернет-ресурсы "Прамень"

Интернет-ресурсы анархистской направленности "Прамень" (с белорусского – "Луч") признаны в Белоруссии экстремистским формированием, сообщила в пятницу... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T16:34

2021-11-12T16:34

2021-11-12T16:50

мвд белоруссии

в мире

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1733007866_535:0:3072:1427_1920x0_80_0_0_f589b50475420e01f3eb6d9280b6a723.jpg

МИНСК, 12 ноя – РИА Новости. Интернет-ресурсы анархистской направленности "Прамень" (с белорусского – "Луч") признаны в Белоруссии экстремистским формированием, сообщила в пятницу пресс-служба МВД республики."Министерством внутренних дел 12 ноября 2021 года экстремистским формированием признана группа граждан, объединившаяся посредством интернет-ресурсов "Прамень", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства. Как уточнили в ведомстве, речь идет о сайте, Telegram-канале, страницах в Facebook, "Вконтакте" и Youtube-канале сообщества.Согласно данным МВД, в перечень организаций, причастных к экстремистской деятельности, сейчас включены 16 групп граждан, объединенных в том числе с помощью интернет-ресурсов.Ранее правительство Белоруссии приняло постановление, в соответствии с которым МВД поручено вести и размещать на своем сайте перечни организаций, формирований и лиц, причастных к экстремистской деятельности. Документ создал правовые условия для признания групп граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность, в том числе через интернет-ресурсы, соцсети и мессенджеры, экстремистскими формированиями. Создатели, организаторы и участники экстремистских формирований будут привлекаться к уголовной ответственности. Перечень экстремистских формирований опубликован и регулярно обновляется.

https://ria.ru/20211028/dw-1756757310.html

https://ria.ru/20211109/belorussiya-1758314044.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд белоруссии, в мире, белоруссия