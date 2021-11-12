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В Белоруссии признали экстремистскими интернет-ресурсы "Прамень"
В Белоруссии признали экстремистскими интернет-ресурсы "Прамень" - РИА Новости, 12.11.2021
В Белоруссии признали экстремистскими интернет-ресурсы "Прамень"
Интернет-ресурсы анархистской направленности "Прамень" (с белорусского – "Луч") признаны в Белоруссии экстремистским формированием, сообщила в пятницу... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T16:34
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МИНСК, 12 ноя – РИА Новости. Интернет-ресурсы анархистской направленности "Прамень" (с белорусского – "Луч") признаны в Белоруссии экстремистским формированием, сообщила в пятницу пресс-служба МВД республики."Министерством внутренних дел 12 ноября 2021 года экстремистским формированием признана группа граждан, объединившаяся посредством интернет-ресурсов "Прамень", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства. Как уточнили в ведомстве, речь идет о сайте, Telegram-канале, страницах в Facebook, "Вконтакте" и Youtube-канале сообщества.Согласно данным МВД, в перечень организаций, причастных к экстремистской деятельности, сейчас включены 16 групп граждан, объединенных в том числе с помощью интернет-ресурсов.Ранее правительство Белоруссии приняло постановление, в соответствии с которым МВД поручено вести и размещать на своем сайте перечни организаций, формирований и лиц, причастных к экстремистской деятельности. Документ создал правовые условия для признания групп граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность, в том числе через интернет-ресурсы, соцсети и мессенджеры, экстремистскими формированиями. Создатели, организаторы и участники экстремистских формирований будут привлекаться к уголовной ответственности. Перечень экстремистских формирований опубликован и регулярно обновляется.
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мвд белоруссии, в мире, белоруссия
16:34 12.11.2021 (обновлено: 16:50 12.11.2021)
В Белоруссии признали экстремистскими интернет-ресурсы "Прамень"
МВД Белоруссии признало экстремистскими анархистские интернет-ресурсы "Прамень"
МИНСК, 12 ноя – РИА Новости.
Интернет-ресурсы анархистской направленности "Прамень" (с белорусского – "Луч") признаны в Белоруссии
экстремистским формированием, сообщила в пятницу пресс-служба МВД республики.
"Министерством внутренних дел 12 ноября 2021 года экстремистским формированием признана группа граждан, объединившаяся посредством интернет-ресурсов "Прамень", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства. Как уточнили в ведомстве, речь идет о сайте, Telegram-канале, страницах в Facebook, "Вконтакте" и Youtube-канале сообщества.
Согласно данным МВД, в перечень организаций, причастных к экстремистской деятельности, сейчас включены 16 групп граждан, объединенных в том числе с помощью интернет-ресурсов.
Ранее правительство Белоруссии приняло постановление, в соответствии с которым МВД поручено вести и размещать на своем сайте перечни организаций, формирований и лиц, причастных к экстремистской деятельности. Документ создал правовые условия для признания групп граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность, в том числе через интернет-ресурсы, соцсети и мессенджеры, экстремистскими формированиями. Создатели, организаторы и участники экстремистских формирований будут привлекаться к уголовной ответственности. Перечень экстремистских формирований опубликован и регулярно обновляется.