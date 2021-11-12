https://ria.ru/20211112/ekonomika-1758792552.html
Путин озвучил прогнозы по росту мирового ВВП
Путин озвучил прогнозы по росту мирового ВВП - РИА Новости, 12.11.2021
Путин озвучил прогнозы по росту мирового ВВП
Прогнозы по росту мирового ВВП говорят о том, что глобальная экономика вырастет в 2021 году на 5,9%, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T16:52
2021-11-12T16:52
2021-11-12T16:52
экономика
владимир путин
атэс
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Прогнозы по росту мирового ВВП говорят о том, что глобальная экономика вырастет в 2021 году на 5,9%, сообщил президент РФ Владимир Путин."Да, еще очень много проблем, но все-таки глобальная экономика постепенно выходит из кризиса, последние прогнозы действительно свидетельствуют о том, что прирост мирового ВВП по итогам года составит 5,9%", - сказал Путин, выступая в пятницу режиме видеоконференции на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.Он добавил, что для экономик АТЭС данный показатель будет еще выше - в среднем 6,4%.
https://ria.ru/20211112/ekonomika-1758784992.html
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экономика, владимир путин, атэс
Путин озвучил прогнозы по росту мирового ВВП
Путин: глобальная экономика постепенно выходит из кризиса