https://ria.ru/20211112/ekonomika-1758730054.html
Мишустин оценил состояние экономики СНГ после пандемии COVID-19
Мишустин оценил состояние экономики СНГ после пандемии COVID-19 - РИА Новости, 12.11.2021
Мишустин оценил состояние экономики СНГ после пандемии COVID-19
Экономики стран СНГ постепенно восстанавливаются от пандемии коронавируса, за первое полугодие взаимная торговля выросла почти на 27%, заявил премьер-министр РФ РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T12:55
2021-11-12T12:55
2021-11-12T12:55
экономика
в мире
снг
михаил мишустин
россия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758720342_0:209:3270:2048_1920x0_80_0_0_f394fa76b8a2d729a9265de9a4a88709.jpg
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Экономики стран СНГ постепенно восстанавливаются от пандемии коронавируса, за первое полугодие взаимная торговля выросла почти на 27%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Пандемия стала серьёзным испытанием для наших государств и всего мира, послужила причиной снижения деловой активности. Однако экономики стран Содружества постепенно восстанавливаются. За первое полугодие текущего года взаимная торговля выросла почти на 27%, а внешнеторговый оборот - более чем на четверть. Объем валового внутреннего продукта в целом по Содружеству увеличился практически на 4,5%", - сказал Мишустин в своём выступлении на заседании Совета глав правительств СНГ.По его словам, также растут грузоперевозки, производство промышленной продукции, и таких результатов удалось добиться в том числе и благодаря оперативным мерам, которые были приняты для обеспечения стабильности единого рынка товаров.Премьер также выступил за скорейшее заключение соглашения о свободной торговле услугами, которое будет способствовать наращиванию взаимодействия."В этом году удалось существенно продвинуться в согласовании этого важного документа, необходимо завершить переговорный процесс и выходить на подписание. Рассчитываем, что круг участвующих в нем государств будет максимально широким", - добавил он.Мишустин также отметил, что за 30 лет своего существования Содружество стало эффективной площадкой для взаимодействия, многократно подтвердило востребованность на международной арене.
https://ria.ru/20211029/uron-1756874291.html
https://ria.ru/20210705/uscherb-1739857201.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758720342_0:635:1884:2048_1920x0_80_0_0_421fadcbf11f7afc00f474f8fbd67394.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, в мире, снг, михаил мишустин, россия, коронавирус covid-19
Мишустин оценил состояние экономики СНГ после пандемии COVID-19
Мишустин: экономики стран СНГ постепенно восстанавливаются от пандемии COVID-19
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости.
Экономики стран СНГ
постепенно восстанавливаются от пандемии коронавируса, за первое полугодие взаимная торговля выросла почти на 27%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин
.
"Пандемия стала серьёзным испытанием для наших государств и всего мира, послужила причиной снижения деловой активности. Однако экономики стран Содружества постепенно восстанавливаются. За первое полугодие текущего года взаимная торговля выросла почти на 27%, а внешнеторговый оборот - более чем на четверть. Объем валового внутреннего продукта в целом по Содружеству увеличился практически на 4,5%", - сказал Мишустин в своём выступлении на заседании Совета глав правительств СНГ.
По его словам, также растут грузоперевозки, производство промышленной продукции, и таких результатов удалось добиться в том числе и благодаря оперативным мерам, которые были приняты для обеспечения стабильности единого рынка товаров.
Премьер также выступил за скорейшее заключение соглашения о свободной торговле услугами, которое будет способствовать наращиванию взаимодействия.
"В этом году удалось существенно продвинуться в согласовании этого важного документа, необходимо завершить переговорный процесс и выходить на подписание. Рассчитываем, что круг участвующих в нем государств будет максимально широким", - добавил он.
Мишустин также отметил, что за 30 лет своего существования Содружество стало эффективной площадкой для взаимодействия, многократно подтвердило востребованность на международной арене.