https://ria.ru/20211112/ekonomika-1758730054.html

Мишустин оценил состояние экономики СНГ после пандемии COVID-19

Мишустин оценил состояние экономики СНГ после пандемии COVID-19 - РИА Новости, 12.11.2021

Мишустин оценил состояние экономики СНГ после пандемии COVID-19

Экономики стран СНГ постепенно восстанавливаются от пандемии коронавируса, за первое полугодие взаимная торговля выросла почти на 27%, заявил премьер-министр РФ РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T12:55

2021-11-12T12:55

2021-11-12T12:55

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михаил мишустин

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Экономики стран СНГ постепенно восстанавливаются от пандемии коронавируса, за первое полугодие взаимная торговля выросла почти на 27%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Пандемия стала серьёзным испытанием для наших государств и всего мира, послужила причиной снижения деловой активности. Однако экономики стран Содружества постепенно восстанавливаются. За первое полугодие текущего года взаимная торговля выросла почти на 27%, а внешнеторговый оборот - более чем на четверть. Объем валового внутреннего продукта в целом по Содружеству увеличился практически на 4,5%", - сказал Мишустин в своём выступлении на заседании Совета глав правительств СНГ.По его словам, также растут грузоперевозки, производство промышленной продукции, и таких результатов удалось добиться в том числе и благодаря оперативным мерам, которые были приняты для обеспечения стабильности единого рынка товаров.Премьер также выступил за скорейшее заключение соглашения о свободной торговле услугами, которое будет способствовать наращиванию взаимодействия."В этом году удалось существенно продвинуться в согласовании этого важного документа, необходимо завершить переговорный процесс и выходить на подписание. Рассчитываем, что круг участвующих в нем государств будет максимально широким", - добавил он.Мишустин также отметил, что за 30 лет своего существования Содружество стало эффективной площадкой для взаимодействия, многократно подтвердило востребованность на международной арене.

https://ria.ru/20211029/uron-1756874291.html

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экономика, в мире, снг, михаил мишустин, россия, коронавирус covid-19