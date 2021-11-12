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Мишустин оценил состояние экономики СНГ после пандемии COVID-19
Мишустин оценил состояние экономики СНГ после пандемии COVID-19 - РИА Новости, 12.11.2021
Мишустин оценил состояние экономики СНГ после пандемии COVID-19
Экономики стран СНГ постепенно восстанавливаются от пандемии коронавируса, за первое полугодие взаимная торговля выросла почти на 27%, заявил премьер-министр РФ РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T12:55
2021-11-12T12:55
экономика
в мире
снг
михаил мишустин
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Экономики стран СНГ постепенно восстанавливаются от пандемии коронавируса, за первое полугодие взаимная торговля выросла почти на 27%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Пандемия стала серьёзным испытанием для наших государств и всего мира, послужила причиной снижения деловой активности. Однако экономики стран Содружества постепенно восстанавливаются. За первое полугодие текущего года взаимная торговля выросла почти на 27%, а внешнеторговый оборот - более чем на четверть. Объем валового внутреннего продукта в целом по Содружеству увеличился практически на 4,5%", - сказал Мишустин в своём выступлении на заседании Совета глав правительств СНГ.По его словам, также растут грузоперевозки, производство промышленной продукции, и таких результатов удалось добиться в том числе и благодаря оперативным мерам, которые были приняты для обеспечения стабильности единого рынка товаров.Премьер также выступил за скорейшее заключение соглашения о свободной торговле услугами, которое будет способствовать наращиванию взаимодействия."В этом году удалось существенно продвинуться в согласовании этого важного документа, необходимо завершить переговорный процесс и выходить на подписание. Рассчитываем, что круг участвующих в нем государств будет максимально широким", - добавил он.Мишустин также отметил, что за 30 лет своего существования Содружество стало эффективной площадкой для взаимодействия, многократно подтвердило востребованность на международной арене.
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экономика, в мире, снг, михаил мишустин, россия, коронавирус covid-19
12:55 12.11.2021
 
Мишустин оценил состояние экономики СНГ после пандемии COVID-19

Мишустин: экономики стран СНГ постепенно восстанавливаются от пандемии COVID-19

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в режиме видеоконференции в заседании Совета глав правительств СНГ
 Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в режиме видеоконференции в заседании Совета глав правительств СНГ - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Экономики стран СНГ постепенно восстанавливаются от пандемии коронавируса, за первое полугодие взаимная торговля выросла почти на 27%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Пандемия стала серьёзным испытанием для наших государств и всего мира, послужила причиной снижения деловой активности. Однако экономики стран Содружества постепенно восстанавливаются. За первое полугодие текущего года взаимная торговля выросла почти на 27%, а внешнеторговый оборот - более чем на четверть. Объем валового внутреннего продукта в целом по Содружеству увеличился практически на 4,5%", - сказал Мишустин в своём выступлении на заседании Совета глав правительств СНГ.
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По его словам, также растут грузоперевозки, производство промышленной продукции, и таких результатов удалось добиться в том числе и благодаря оперативным мерам, которые были приняты для обеспечения стабильности единого рынка товаров.
Премьер также выступил за скорейшее заключение соглашения о свободной торговле услугами, которое будет способствовать наращиванию взаимодействия.
"В этом году удалось существенно продвинуться в согласовании этого важного документа, необходимо завершить переговорный процесс и выходить на подписание. Рассчитываем, что круг участвующих в нем государств будет максимально широким", - добавил он.
Мишустин также отметил, что за 30 лет своего существования Содружество стало эффективной площадкой для взаимодействия, многократно подтвердило востребованность на международной арене.
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