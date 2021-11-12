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"Ситуация быстро ухудшается". Что Вашингтон и Киев готовят в Донбассе
"Ситуация быстро ухудшается". Что Вашингтон и Киев готовят в Донбассе - РИА Новости, 12.11.2021
"Ситуация быстро ухудшается". Что Вашингтон и Киев готовят в Донбассе
Переброска бронетехники ВСУ к линии фронта, активность в серой зоне, обстрелы населенных пунктов — в Донбассе очередное обострение, грозящее быстро перерасти в... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T08:00
2021-11-12T08:05
безопасность
киев
сша
мид украины
министерство обороны сша
игорь конашенков
вооруженные силы украины
джон кирби
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. Переброска бронетехники ВСУ к линии фронта, активность в серой зоне, обстрелы населенных пунктов — в Донбассе очередное обострение, грозящее быстро перерасти в полномасштабный конфликт. Все это происходит на фоне учений Шестого флота ВМС США в Черном море и постоянных провокаций со стороны сил НАТО, прощупывающих российские границы. О том, как развивается ситуация в регионе, — в материале РИА Новости."Жабьи прыжки"В середине недели военнослужащие ВСУ подняли жовто-блакитный флаг над поселком Старомарьевка, который находится в серой зоне. Таким образом Киев дал понять: армия медленно, но верно продвигается вперед. Хотя ранее украинские власти категорически отрицали активность военных на нейтральной полосе.До этого в поселке не было военных ни одной, ни другой стороны — это подразумевалось минскими договоренностями. Киев в очередной раз показал, что ни в грош не ставит любые соглашения с ДНР и ЛНР.До сих пор неясна судьба 35 граждан России, проживающих в захваченном поселке. По данным разведки непризнанных республик, некоторые из них в плену. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ молчит. Она даже не осудила вторжение в Старомарьевку.Отжим нейтральных территорий, так называемые жабьи прыжки — давно стали для ВСУ рабочей тактикой. Украинские военные уже "отгрызли" немало земли в серой зоне. В США и Европе это старательно игнорируют.Не обращают внимания и на регулярные обстрелы Донбасса украинской армией, значительно усилившиеся. Только за утро четверга артиллеристы ВСУ выпустили по ДНР 33 мины калибра 82 и 120 миллиметров. Подверглись бомбардировке шахта "Трудовская" на юго-западной окраине Донецка, а также населенный пункт Озеряновка под Горловкой. О жертвах не сообщается, но двумя днями ранее в результате схожего артиллерийского налета погиб военнослужащий Народной милиции.Неспокойно и в соседней ЛНР. На неделе украинские силовики несколько раз нарушали перемирие. От обстрелов пострадали окрестности Новозвановки, Калиново, Новотошковского, Голубовского, Веселенького и Станицы Луганской. Контрбатарейным огнем ополченцы накрыли вражеские позиции, 24-я отдельная механизированная бригада ВСУ понесла потери. Бойцы непризнанных республик все чаще "дают ответку"."Гадать на кофейной гуще — будет вражеское наступление или нет — дело бесполезное, — говорит первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов. — Но мы в любом случае готовимся к самому худшему. Мы понимаем, кто наш противник, прекрасно знаем, как он собирается действовать. Нам есть чем их удивить. В настоящий момент наибольшую угрозу представляют три направления: донецкое, мариупольское и горловское. На их обороне и сосредоточены основные усилия. Очень рассчитываем на экономическую и дипломатическую поддержку России. А если станет совсем плохо — то и на военную".Активность в небеО том, что скоро может стать "совсем плохо", свидетельствует многое. ВСУ активно перебрасывают в Донбасс военную технику. Видеоролики с эшелонами, груженными танками и самоходками, появляются в соцсетях с пугающей регулярностью. В конце октября украинская армия впервые нанесла удар с помощью дрона "Байрактар" турецкого производства — БПЛА уничтожил артиллерийскую позицию ополченцев в районе населенного пункта Гранитное.Неспокойное небо — один из главных признаков приближения крупной операции. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что в последние дни разведывательная авиация стран НАТО значительно усилила интенсивность полетов у границ России и над территорией Украины. Так, в четверг крымские РЛС засекли четыре американских самолета-разведчика: U-2S Dragon Lady, RC-135W Rivet Joint и пару P-8A Poseidon. Наши границы прощупывают практически круглосуточно.Корабли Шестого флота США проводят вместе с союзниками учения в Черном море. В российском военном ведомстве эти маневры расценили как разведку будущего театра военных действий на тот случай, если Киев решится на силовой захват Донбасса."У нас вызывает серьезную обеспокоенность ухудшающаяся ситуация на линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе, — отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова. — Наблюдатели фиксируют десятки единиц бронетехники и артиллерийских орудий за пределами участков отвода, вне выделенных мест хранения и на железнодорожных станциях вблизи линии соприкосновения. А это прямо указывает на подготовку Киевом силового решения, так называемого освобождения Донбасса".Обвинить РоссиюВидимо, в эскалации заинтересованы США. Такова стратегия Вашингтона: создавать на границах геополитических противников постоянно тлеющие очаги напряженности. Именно ради этого Пентагон открывает на Украине учебные центры, в которых тренирует военнослужащих ВСУ, поставляет вооружения и военную технику, последовательно игнорирует нарушения Киевом Минских соглашений. И во всем привычно обвиняет Москву."Мы обеспокоены тем, что Россия может допустить серьезную ошибку и попытаться вновь повторить то, что сделала в 2014 году, когда накопила силы вдоль границы, пересекла ее, проникла на суверенную украинскую территорию и при этом лживо заявляла, что ее спровоцировали, — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. — Все провокации, передвижения войск вдоль украинских границ, которые мы видим, идут из России".То есть главный американский дипломат вслед за директором ЦРУ Уильямом Бернсом и пресс-секретарем Пентагона Джоном Кирби повторил вброс издания Politico, в конце октября сообщившего, что Кремль собирает войска на границе с Украиной, замышляя полномасштабное вторжение. Местом сосредоточения боевой техники и личного состава журналисты назвали Ельню. Правда, не уточнили, что оттуда до Украины более 250 километров по прямой.Впрочем, сложно заподозрить высокопоставленных американцев в незнании географии. Высказываются они с одной простой целью. За океаном рассчитывают, что в случае наступления ВСУ Москве придется вмешаться напрямую. Западные СМИ с криками "А ведь мы предупреждали!" немедленно выставят Россию агрессором и зачинщиком конфликта, а Украину — пострадавшей стороной.
https://ria.ru/20211109/kiev-1758310211.html
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https://ria.ru/20211111/ucheniya-1758413962.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211109/ukraina-1758290759.html
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безопасность, киев, сша, мид украины, министерство обороны сша, игорь конашенков, вооруженные силы украины, джон кирби, энтони блинкен, boeing p-8a poseidon, ситуация в днр и лнр, россия
08:00 12.11.2021 (обновлено: 08:05 12.11.2021)
 

"Ситуация быстро ухудшается". Что Вашингтон и Киев готовят в Донбассе

© AP Photo / Anatolii StepanovСолдаты ВСУ на линии разграничения в Донбассе
Солдаты ВСУ на линии разграничения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© AP Photo / Anatolii Stepanov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. Переброска бронетехники ВСУ к линии фронта, активность в серой зоне, обстрелы населенных пунктов — в Донбассе очередное обострение, грозящее быстро перерасти в полномасштабный конфликт. Все это происходит на фоне учений Шестого флота ВМС США в Черном море и постоянных провокаций со стороны сил НАТО, прощупывающих российские границы. О том, как развивается ситуация в регионе, — в материале РИА Новости.

"Жабьи прыжки"

В середине недели военнослужащие ВСУ подняли жовто-блакитный флаг над поселком Старомарьевка, который находится в серой зоне. Таким образом Киев дал понять: армия медленно, но верно продвигается вперед. Хотя ранее украинские власти категорически отрицали активность военных на нейтральной полосе.
До этого в поселке не было военных ни одной, ни другой стороны — это подразумевалось минскими договоренностями. Киев в очередной раз показал, что ни в грош не ставит любые соглашения с ДНР и ЛНР.
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
9 ноября, 20:45
Эксперт назвал условие, при котором Киев начнет боевые действия в Донбассе
До сих пор неясна судьба 35 граждан России, проживающих в захваченном поселке. По данным разведки непризнанных республик, некоторые из них в плену. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ молчит. Она даже не осудила вторжение в Старомарьевку.
Отжим нейтральных территорий, так называемые жабьи прыжки — давно стали для ВСУ рабочей тактикой. Украинские военные уже "отгрызли" немало земли в серой зоне. В США и Европе это старательно игнорируют.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТанк украинской армии в Донбассе
Танк украинской армии на Донбассе - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Танк украинской армии в Донбассе
Не обращают внимания и на регулярные обстрелы Донбасса украинской армией, значительно усилившиеся. Только за утро четверга артиллеристы ВСУ выпустили по ДНР 33 мины калибра 82 и 120 миллиметров. Подверглись бомбардировке шахта "Трудовская" на юго-западной окраине Донецка, а также населенный пункт Озеряновка под Горловкой. О жертвах не сообщается, но двумя днями ранее в результате схожего артиллерийского налета погиб военнослужащий Народной милиции.
Неспокойно и в соседней ЛНР. На неделе украинские силовики несколько раз нарушали перемирие. От обстрелов пострадали окрестности Новозвановки, Калиново, Новотошковского, Голубовского, Веселенького и Станицы Луганской. Контрбатарейным огнем ополченцы накрыли вражеские позиции, 24-я отдельная механизированная бригада ВСУ понесла потери. Бойцы непризнанных республик все чаще "дают ответку".
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
Вчера, 12:42
В ДНР заявили, что украинские силовики не пускают ОБСЕ в Старомарьевку
"Гадать на кофейной гуще — будет вражеское наступление или нет — дело бесполезное, — говорит первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов. — Но мы в любом случае готовимся к самому худшему. Мы понимаем, кто наш противник, прекрасно знаем, как он собирается действовать. Нам есть чем их удивить. В настоящий момент наибольшую угрозу представляют три направления: донецкое, мариупольское и горловское. На их обороне и сосредоточены основные усилия. Очень рассчитываем на экономическую и дипломатическую поддержку России. А если станет совсем плохо — то и на военную".

Активность в небе

О том, что скоро может стать "совсем плохо", свидетельствует многое. ВСУ активно перебрасывают в Донбасс военную технику. Видеоролики с эшелонами, груженными танками и самоходками, появляются в соцсетях с пугающей регулярностью. В конце октября украинская армия впервые нанесла удар с помощью дрона "Байрактар" турецкого производства — БПЛА уничтожил артиллерийскую позицию ополченцев в районе населенного пункта Гранитное.
© REUTERS / Gleb GaranichБоевой дрон Bayraktar турецкого производства на военном параде в Киеве
Боевой дрон Bayraktar турецкого производства на военном параде в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© REUTERS / Gleb Garanich
Боевой дрон Bayraktar турецкого производства на военном параде в Киеве
Неспокойное небо — один из главных признаков приближения крупной операции. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что в последние дни разведывательная авиация стран НАТО значительно усилила интенсивность полетов у границ России и над территорией Украины. Так, в четверг крымские РЛС засекли четыре американских самолета-разведчика: U-2S Dragon Lady, RC-135W Rivet Joint и пару P-8A Poseidon. Наши границы прощупывают практически круглосуточно.
© Flightradar24Самолет радиоэлектронной разведки США проводит мониторинг активности ВС России на юге страны. 11.11.2021
Самолет радиоэлектронной разведки США проводит мониторинг активности ВС РФ на юге страны. 11.11.2021
© Flightradar24
Самолет радиоэлектронной разведки США проводит мониторинг активности ВС России на юге страны. 11.11.2021
Корабли Шестого флота США проводят вместе с союзниками учения в Черном море. В российском военном ведомстве эти маневры расценили как разведку будущего театра военных действий на тот случай, если Киев решится на силовой захват Донбасса.
Штабной корабль шестого флота ВМС США Mount Whitney - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
Вчера, 08:00
"Закон можно обойти": ВМС США нашли способ закрепиться в Черном море
"У нас вызывает серьезную обеспокоенность ухудшающаяся ситуация на линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе, — отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова. — Наблюдатели фиксируют десятки единиц бронетехники и артиллерийских орудий за пределами участков отвода, вне выделенных мест хранения и на железнодорожных станциях вблизи линии соприкосновения. А это прямо указывает на подготовку Киевом силового решения, так называемого освобождения Донбасса".

Обвинить Россию

Видимо, в эскалации заинтересованы США. Такова стратегия Вашингтона: создавать на границах геополитических противников постоянно тлеющие очаги напряженности. Именно ради этого Пентагон открывает на Украине учебные центры, в которых тренирует военнослужащих ВСУ, поставляет вооружения и военную технику, последовательно игнорирует нарушения Киевом Минских соглашений. И во всем привычно обвиняет Москву.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАмериканские военнослужащие во время ротации подразделений по подготовке военнослужащих Украины
Американские военнослужащие во время ротации подразделений по подготовке военнослужащих Украины - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Американские военнослужащие во время ротации подразделений по подготовке военнослужащих Украины
"Мы обеспокоены тем, что Россия может допустить серьезную ошибку и попытаться вновь повторить то, что сделала в 2014 году, когда накопила силы вдоль границы, пересекла ее, проникла на суверенную украинскую территорию и при этом лживо заявляла, что ее спровоцировали, — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. — Все провокации, передвижения войск вдоль украинских границ, которые мы видим, идут из России".
То есть главный американский дипломат вслед за директором ЦРУ Уильямом Бернсом и пресс-секретарем Пентагона Джоном Кирби повторил вброс издания Politico, в конце октября сообщившего, что Кремль собирает войска на границе с Украиной, замышляя полномасштабное вторжение. Местом сосредоточения боевой техники и личного состава журналисты назвали Ельню. Правда, не уточнили, что оттуда до Украины более 250 километров по прямой.
Тактическая подготовка с боевой стрельбой артиллерии вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
9 ноября, 18:25В мире
Главком ВСУ призвал быть готовыми ответить на "российскую агрессию"
Впрочем, сложно заподозрить высокопоставленных американцев в незнании географии. Высказываются они с одной простой целью. За океаном рассчитывают, что в случае наступления ВСУ Москве придется вмешаться напрямую. Западные СМИ с криками "А ведь мы предупреждали!" немедленно выставят Россию агрессором и зачинщиком конфликта, а Украину — пострадавшей стороной.
 
БезопасностьКиевСШАМИД УкраиныМинистерство обороны СШАИгорь КонашенковВооруженные силы УкраиныДжон КирбиЭнтони БлинкенBoeing P-8A PoseidonСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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