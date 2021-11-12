14:03 12.11.2021 (обновлено: 14:04 12.11.2021)
В ООН заявили о большом числе детей на польско-белорусской границе
УВКБ ООН заявило о большом числе детей и беременных женщин на польско-белорусской границе
ЖЕНЕВА, 12 ноя - РИА Новости. Среди около 2 тысяч мигрантов, беженцев и просителей убежища, находящихся на польско-белорусской границе, много детей и женщин, в том числе беременных, говорится в заявлении Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).
Накануне УВКБ ООН совместно с Международной организацией по миграции (МОМ) и белорусским Красным Крестом доставило помощь мигрантам на польско-белорусской границе.
"Одиннадцатого ноября Международной организации по миграции (МОМ) и Агентству ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Белоруссии был предоставлен доступ во временный лагерь на белорусской стороне границы недалеко от международного пункта пропуска "Брузги", где с 8 ноября находится группа из примерно 2000 просителей убежища, беженцев и мигрантов. Среди них много детей и женщин, в том числе беременных", - говорится в заявлении УВКБ ООН, опубликованном в пятницу.
Как подчеркивается, главным приоритетом сейчас является предотвращение гибели людей и содействие властям в перемещении людей в безопасные места, где они смогут получить надлежащую помощь и консультации. Как добавили в Управлении верховного комиссара ООН, временный лагерь на границе без надлежащего жилья, продовольствия, воды и медицинской помощи при холодной погоде не является безопасным местом и такие условия могут привести к жертвам.
"Во время визита МОМ и УВКБ удалось пообщаться с людьми и предоставить достоверную информацию о возможных вариантах. В зависимости от обстоятельств и потребностей людей к ним относятся ходатайства о предоставлении убежища в Белоруссии для тех, кто нуждается в международной защите. Кроме того, у некоторых просителей убежища и беженцев могут быть веские причины для переезда, в том числе в целях воссоединения семей в ЕС", - уточняется в заявлении.
Другим вариантом является программа содействия добровольному возвращению и реинтеграции (AVRR), реализуемая МОМ, которая предлагает безопасное и законное возвращение домой, сообщается в заявлении.
Кроме того, подчеркивается, что МОМ и УВКБ готовы сотрудничать с государствами в области обеспечения прав человека и безопасности просителей убежища, беженцев и мигрантов.
На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию.