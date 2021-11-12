https://ria.ru/20211112/deti-1758746628.html

В ООН заявили о большом числе детей на польско-белорусской границе

В ООН заявили о большом числе детей на польско-белорусской границе - РИА Новости, 12.11.2021

В ООН заявили о большом числе детей на польско-белорусской границе

Среди около 2 тысяч мигрантов, беженцев и просителей убежища, находящихся на польско-белорусской границе, много детей и женщин, в том числе беременных,... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T14:03

2021-11-12T14:03

2021-11-12T14:04

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красный крест

управление верховного комиссара оон по делам беженцев

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ЖЕНЕВА, 12 ноя - РИА Новости. Среди около 2 тысяч мигрантов, беженцев и просителей убежища, находящихся на польско-белорусской границе, много детей и женщин, в том числе беременных, говорится в заявлении Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).Накануне УВКБ ООН совместно с Международной организацией по миграции (МОМ) и белорусским Красным Крестом доставило помощь мигрантам на польско-белорусской границе."Одиннадцатого ноября Международной организации по миграции (МОМ) и Агентству ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Белоруссии был предоставлен доступ во временный лагерь на белорусской стороне границы недалеко от международного пункта пропуска "Брузги", где с 8 ноября находится группа из примерно 2000 просителей убежища, беженцев и мигрантов. Среди них много детей и женщин, в том числе беременных", - говорится в заявлении УВКБ ООН, опубликованном в пятницу.Как подчеркивается, главным приоритетом сейчас является предотвращение гибели людей и содействие властям в перемещении людей в безопасные места, где они смогут получить надлежащую помощь и консультации. Как добавили в Управлении верховного комиссара ООН, временный лагерь на границе без надлежащего жилья, продовольствия, воды и медицинской помощи при холодной погоде не является безопасным местом и такие условия могут привести к жертвам."Во время визита МОМ и УВКБ удалось пообщаться с людьми и предоставить достоверную информацию о возможных вариантах. В зависимости от обстоятельств и потребностей людей к ним относятся ходатайства о предоставлении убежища в Белоруссии для тех, кто нуждается в международной защите. Кроме того, у некоторых просителей убежища и беженцев могут быть веские причины для переезда, в том числе в целях воссоединения семей в ЕС", - уточняется в заявлении.Другим вариантом является программа содействия добровольному возвращению и реинтеграции (AVRR), реализуемая МОМ, которая предлагает безопасное и законное возвращение домой, сообщается в заявлении.Кроме того, подчеркивается, что МОМ и УВКБ готовы сотрудничать с государствами в области обеспечения прав человека и безопасности просителей убежища, беженцев и мигрантов.На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию.

https://ria.ru/20211112/bezhentsy-1758718065.html

https://ria.ru/20211112/migranty-1758745056.html

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Давка, обмороки и голод: обстановка среди мигрантов на границе с Польшей Более двух тысяч беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки продолжают оставаться в палаточном лагере у польской границы. У большинства закончилось продовольствие, нет воды. Люди ждут гуманитарную помощь. Машины волонтеров окружают плотным кольцом, нередко случается давка. 2021-11-12T14:03 true PT1M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, оон, белоруссия, минск, польша, красный крест, управление верховного комиссара оон по делам беженцев, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии