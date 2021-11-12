Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211112/deti-1758746628.html
В ООН заявили о большом числе детей на польско-белорусской границе
В ООН заявили о большом числе детей на польско-белорусской границе - РИА Новости, 12.11.2021
В ООН заявили о большом числе детей на польско-белорусской границе
Среди около 2 тысяч мигрантов, беженцев и просителей убежища, находящихся на польско-белорусской границе, много детей и женщин, в том числе беременных,... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T14:03
2021-11-12T14:04
в мире
оон
белоруссия
минск
польша
красный крест
управление верховного комиссара оон по делам беженцев
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758731732_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_46c3f88b25904e289acee7703d4055aa.jpg
ЖЕНЕВА, 12 ноя - РИА Новости. Среди около 2 тысяч мигрантов, беженцев и просителей убежища, находящихся на польско-белорусской границе, много детей и женщин, в том числе беременных, говорится в заявлении Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).Накануне УВКБ ООН совместно с Международной организацией по миграции (МОМ) и белорусским Красным Крестом доставило помощь мигрантам на польско-белорусской границе."Одиннадцатого ноября Международной организации по миграции (МОМ) и Агентству ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Белоруссии был предоставлен доступ во временный лагерь на белорусской стороне границы недалеко от международного пункта пропуска "Брузги", где с 8 ноября находится группа из примерно 2000 просителей убежища, беженцев и мигрантов. Среди них много детей и женщин, в том числе беременных", - говорится в заявлении УВКБ ООН, опубликованном в пятницу.Как подчеркивается, главным приоритетом сейчас является предотвращение гибели людей и содействие властям в перемещении людей в безопасные места, где они смогут получить надлежащую помощь и консультации. Как добавили в Управлении верховного комиссара ООН, временный лагерь на границе без надлежащего жилья, продовольствия, воды и медицинской помощи при холодной погоде не является безопасным местом и такие условия могут привести к жертвам."Во время визита МОМ и УВКБ удалось пообщаться с людьми и предоставить достоверную информацию о возможных вариантах. В зависимости от обстоятельств и потребностей людей к ним относятся ходатайства о предоставлении убежища в Белоруссии для тех, кто нуждается в международной защите. Кроме того, у некоторых просителей убежища и беженцев могут быть веские причины для переезда, в том числе в целях воссоединения семей в ЕС", - уточняется в заявлении.Другим вариантом является программа содействия добровольному возвращению и реинтеграции (AVRR), реализуемая МОМ, которая предлагает безопасное и законное возвращение домой, сообщается в заявлении.Кроме того, подчеркивается, что МОМ и УВКБ готовы сотрудничать с государствами в области обеспечения прав человека и безопасности просителей убежища, беженцев и мигрантов.На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию.
https://ria.ru/20211112/bezhentsy-1758718065.html
https://ria.ru/20211112/migranty-1758745056.html
белоруссия
минск
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Давка, обмороки и голод: обстановка среди мигрантов на границе с Польшей
Более двух тысяч беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки продолжают оставаться в палаточном лагере у польской границы. У большинства закончилось продовольствие, нет воды. Люди ждут гуманитарную помощь. Машины волонтеров окружают плотным кольцом, нередко случается давка.
2021-11-12T14:03
true
PT1M08S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758731732_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_cdd393692cbd5d9bdb43cedffb97a765.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, оон, белоруссия, минск, польша, красный крест, управление верховного комиссара оон по делам беженцев, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
14:03 12.11.2021 (обновлено: 14:04 12.11.2021)
 
В ООН заявили о большом числе детей на польско-белорусской границе

УВКБ ООН заявило о большом числе детей и беременных женщин на польско-белорусской границе

© Пограничный комитет БеларусиСитуация на польско-белорусской границе. Кадр видео
Ситуация на польско-белорусской границе. Кадр видео
© Пограничный комитет Беларуси
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 12 ноя - РИА Новости. Среди около 2 тысяч мигрантов, беженцев и просителей убежища, находящихся на польско-белорусской границе, много детей и женщин, в том числе беременных, говорится в заявлении Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).
Накануне УВКБ ООН совместно с Международной организацией по миграции (МОМ) и белорусским Красным Крестом доставило помощь мигрантам на польско-белорусской границе.
"Одиннадцатого ноября Международной организации по миграции (МОМ) и Агентству ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Белоруссии был предоставлен доступ во временный лагерь на белорусской стороне границы недалеко от международного пункта пропуска "Брузги", где с 8 ноября находится группа из примерно 2000 просителей убежища, беженцев и мигрантов. Среди них много детей и женщин, в том числе беременных", - говорится в заявлении УВКБ ООН, опубликованном в пятницу.
Как подчеркивается, главным приоритетом сейчас является предотвращение гибели людей и содействие властям в перемещении людей в безопасные места, где они смогут получить надлежащую помощь и консультации. Как добавили в Управлении верховного комиссара ООН, временный лагерь на границе без надлежащего жилья, продовольствия, воды и медицинской помощи при холодной погоде не является безопасным местом и такие условия могут привести к жертвам.
"Во время визита МОМ и УВКБ удалось пообщаться с людьми и предоставить достоверную информацию о возможных вариантах. В зависимости от обстоятельств и потребностей людей к ним относятся ходатайства о предоставлении убежища в Белоруссии для тех, кто нуждается в международной защите. Кроме того, у некоторых просителей убежища и беженцев могут быть веские причины для переезда, в том числе в целях воссоединения семей в ЕС", - уточняется в заявлении.
Мигранты прорвались в Польшу: десятки людей идут вдоль оборонительного заграждения - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
Вчера, 12:04
Опубликовано видео с беженцами, прорвавшимися на территорию Польши
Другим вариантом является программа содействия добровольному возвращению и реинтеграции (AVRR), реализуемая МОМ, которая предлагает безопасное и законное возвращение домой, сообщается в заявлении.
Кроме того, подчеркивается, что МОМ и УВКБ готовы сотрудничать с государствами в области обеспечения прав человека и безопасности просителей убежища, беженцев и мигрантов.
На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию.
Женщина предлагает булку мужчине в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
Вчера, 13:59
Мигранты на белорусско-польской границе пожаловались на самочувствие
 
В миреООНБелоруссияМинскПольшаКрасный КрестУправление Верховного комиссара ООН по делам беженцевСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:28В РАН заявили, что Россия может стать лидером "лунной гонки"
03:23Гинцбург: при тяжелом течении заболевания лекарства вводятся инъекционно
03:18Автолюбителям раскрыли главные схемы обмана в автосервисе
03:12Посол Украины обвинил Европу в "колониализме"
03:10Производитель нового препарата от коронавируса назвал его преимущества
03:00Юрист рассказала, когда на застройщика нужно жаловаться в Роспотребнадзор
02:40Россиянам назвали неожиданный продукт для снижения давления
02:37Бритни Спирс прокомментировала прекращение опекунства над ней
02:31WP исправила утверждения, что Миллиан был источником компромата на Трампа
02:17Россиянам напомнили о правилах консервирования продуктов
02:08Россиянам рассказали, какую икру покупать на новогодний стол
01:57США выразили РФ озабоченность ситуацией с мигрантами на границе Белоруссии
01:33Тимошенко заявила о вымирании на Украине шести городов в год
01:29В Абхазии произошел очередной инцидент со стрельбой депутата
01:22Суд прекратил опекунство над Бритни Спирс
01:17Финансист рассказал, в какие дни и часы лучше покупать валюту
01:14Экс-участница шоу Трампа отказалась от обвинения к нему в домогательствах
01:10Космический турист Blue Origin разбился при падении легкомоторного самолета
00:59Украина запланировала "инженерное обустройство" границы с Белоруссией
00:55Пушков высмеял заявление Климкина об "угрозе" Украине
Лента новостейМолния
В РАН заявили, что Россия может стать лидером "лунной гонки"Гинцбург: при тяжелом течении заболевания лекарства вводятся инъекционноАвтолюбителям раскрыли главные схемы обмана в автосервисеПосол Украины обвинил Европу в "колониализме"Производитель нового препарата от коронавируса назвал его преимуществаЮрист рассказала, когда на застройщика нужно жаловаться в РоспотребнадзорРоссиянам назвали неожиданный продукт для снижения давленияБритни Спирс прокомментировала прекращение опекунства над нейWP исправила утверждения, что Миллиан был источником компромата на ТрампаРоссиянам напомнили о правилах консервирования продуктовРоссиянам рассказали, какую икру покупать на новогодний столСША выразили РФ озабоченность ситуацией с мигрантами на границе БелоруссииТимошенко заявила о вымирании на Украине шести городов в годВ Абхазии произошел очередной инцидент со стрельбой депутатаСуд прекратил опекунство над Бритни СпирсФинансист рассказал, в какие дни и часы лучше покупать валютуЭкс-участница шоу Трампа отказалась от обвинения к нему в домогательствахКосмический турист Blue Origin разбился при падении легкомоторного самолетаУкраина запланировала "инженерное обустройство" границы с БелоруссиейПушков высмеял заявление Климкина об "угрозе" Украине