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Онлайн-конференция послов арабских государств
Онлайн-конференция послов арабских государств - РИА Новости, 26.11.2021
Онлайн-конференция послов арабских государств
29 ноября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, приуроченная к Международному дню солидарности с палестинским народом, отмечаемому 29 ноября.
2021-11-12T09:14
2021-11-26T15:20
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Задать вопросУчастники:- Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Палестина в Российской Федерации Абдель Хафиз НОФАЛЬ;- директор Информационного центра ООН Владимир КУЗНЕЦОВ;- Чрезвычайные и Полномочные Послы арабских государств в Российской Федерации.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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96
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
09:14 12.11.2021 (обновлено: 15:20 26.11.2021)
 

Онлайн-конференция послов арабских государств

Читать ria.ru в
29 ноября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, приуроченная к Международному дню солидарности с палестинским народом, отмечаемому 29 ноября.
Задать вопрос

Участники:
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Палестина в Российской Федерации Абдель Хафиз НОФАЛЬ;
- директор Информационного центра ООН Владимир КУЗНЕЦОВ;
- Чрезвычайные и Полномочные Послы арабских государств в Российской Федерации.

Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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