09:14 12.11.2021 (обновлено: 15:20 26.11.2021)
Онлайн-конференция послов арабских государств
29 ноября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, приуроченная к Международному дню солидарности с палестинским народом, отмечаемому 29 ноября.
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Участники:
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Палестина в Российской Федерации Абдель Хафиз НОФАЛЬ;
- директор Информационного центра ООН Владимир КУЗНЕЦОВ;
- Чрезвычайные и Полномочные Послы арабских государств в Российской Федерации.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Палестина в Российской Федерации Абдель Хафиз НОФАЛЬ;
- директор Информационного центра ООН Владимир КУЗНЕЦОВ;
- Чрезвычайные и Полномочные Послы арабских государств в Российской Федерации.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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