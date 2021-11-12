https://ria.ru/20211112/covindex-1758702567.html

Covindex снизился до 81 пункта

Covindex снизился до 81 пункта - РИА Новости, 12.11.2021

Covindex снизился до 81 пункта

Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, с 1 по 7 ноября снизился вторую... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T11:03

2021-11-12T11:03

2021-11-12T11:03

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, с 1 по 7 ноября снизился вторую неделю подряд, опустившись на 3,4 пункта - до 81 пункта.Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их символами пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.На прошлой неделе лидерами по снижению среднего чека стали антисептики (на 10%, до 219 рублей) и лимоны (также на 10% - до 45 рублей). Кроме того, показатель уменьшился по медицинским маскам (на 3%, до 72 рублей) и перчаткам (на 3%, до 151 рубля). Неизменным средний чек остался по кусковому мылу (91 рубль) и туалетной бумаге (76 рублей). Вырос он только по гречке (на 2%, до 102 рублей).Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей снизился на 3,4 пункта и составил 81 пункт.Эксперты объясняют такую динамику менее активным шопингом из-за режима праздничных дней, которые пришлись на отчетную неделю. Вместе с тем обращает на себя внимание динамика среднего чека по гречке, который неуклонно растет уже два месяца - последний раз он снижался в самом начале сентября.

https://radiosputnik.ria.ru/20211112/antitela-1758681860.html

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