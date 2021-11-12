https://ria.ru/20211112/covid-19-1758827858.html
Большинство умерших от COVID-19 не были привиты, заявила Голикова
Большинство умерших от COVID-19 не были привиты, заявила Голикова - РИА Новости, 12.11.2021
Большинство умерших от COVID-19 не были привиты, заявила Голикова
Большинство граждан, которые скончались от коронавируса в РФ, не вакцинировались, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она предположила, что в каждой семье... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T19:09
2021-11-12T19:09
2021-11-12T19:26
распространение коронавируса
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
общество
татьяна голикова
здоровье - общество
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Большинство граждан, которые скончались от коронавируса в РФ, не вакцинировались, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она предположила, что в каждой семье есть потери от ковида,"Большинство граждан, которые оказываются в реанимации и исход которых фатален не вакцинировались... Это пожилые граждане, к сожалению, есть и молодые, но большинство пожилых после 60 лет. С этим невозможно мириться, это наши с вами мамы, папы бабушки, дедушки, близкие знакомые. Думаю, что в каждой семье есть такие потери, к сожалению, эти потери связаны с нашим с вами поведением, с нашим с вами нежеланием сделать то, что мы все с вами должны сделать - просто пойти и привиться", - сказала Голикова на брифинге."Мы неоднократно призывали и продолжаем призывать защитить себя и своих близких. К сожалению мы видим, что большинство граждан, которые оказываются в реанимации и исход которых фатален, не вакцинировались", — подчеркнула вице-премьер.
https://ria.ru/20211110/covid-19-1758436475.html
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коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, общество, татьяна голикова, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
19:09 12.11.2021 (обновлено: 19:26 12.11.2021)
Большинство умерших от COVID-19 не были привиты, заявила Голикова
Голикова: большинство умерших от COVID-19 не были вакцинированы