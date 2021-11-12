https://ria.ru/20211112/covid-19-1758827211.html

Голикова посетовала на несоблюдение россиянами мер по COVID-19

Голикова посетовала на несоблюдение россиянами мер по COVID-19 - РИА Новости, 12.11.2021

Голикова посетовала на несоблюдение россиянами мер по COVID-19

Россияне не соблюдают ограничительные и профилактические меры по COVID на фоне пандемии, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T19:06

2021-11-12T19:06

2021-11-12T19:25

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россияне не соблюдают ограничительные и профилактические меры по COVID на фоне пандемии, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Последний месяц и последние дни мы наблюдаем ежедневно, оперативно очень высокие данные - более чем тысяча погибающих от ковида граждан ежедневно. Сегодня мы видим, что причина кроется в том, что, к сожалению, наши граждане не соблюдают ограничительные меры, не проводят профилактические меры, к которым в первую очередь относится вакцинация населения", - сказала Голикова.

https://ria.ru/20210929/koronavirus-1752289242.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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