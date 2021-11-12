https://ria.ru/20211112/covid-19-1758827211.html
Голикова посетовала на несоблюдение россиянами мер по COVID-19
Голикова посетовала на несоблюдение россиянами мер по COVID-19 - РИА Новости, 12.11.2021
Голикова посетовала на несоблюдение россиянами мер по COVID-19
Россияне не соблюдают ограничительные и профилактические меры по COVID на фоне пандемии, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T19:06
2021-11-12T19:06
2021-11-12T19:25
распространение коронавируса
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россияне не соблюдают ограничительные и профилактические меры по COVID на фоне пандемии, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Последний месяц и последние дни мы наблюдаем ежедневно, оперативно очень высокие данные - более чем тысяча погибающих от ковида граждан ежедневно. Сегодня мы видим, что причина кроется в том, что, к сожалению, наши граждане не соблюдают ограничительные меры, не проводят профилактические меры, к которым в первую очередь относится вакцинация населения", - сказала Голикова.
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татьяна голикова, общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
19:06 12.11.2021 (обновлено: 19:25 12.11.2021)
Голикова посетовала на несоблюдение россиянами мер по COVID-19
Голикова: россияне не соблюдают ограничительные и профилактические меры по COVID-19