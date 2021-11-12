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Бочкарев: девятый участок Юго-Восточной хорды готов более чем на треть
Бочкарев: девятый участок Юго-Восточной хорды готов более чем на треть - РИА Новости, 12.11.2021
Бочкарев: девятый участок Юго-Восточной хорды готов более чем на треть
Строительная готовность девятого участка Юго-Восточной хорды (ЮВХ) от путей Павелецкого направления Московской железной дороги до МКАД составляет 35%, сообщил... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T11:01
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андрей бочкарев
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Недвижимость. Строительная готовность девятого участка Юго-Восточной хорды (ЮВХ) от путей Павелецкого направления Московской железной дороги до МКАД составляет 35%, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев."В рамках строительства девятого участка Юго-Восточной хорды, который пройдет от путей Павелецкого направления МЖД до МКАД, предполагается построить более десяти километров дорог, включая строительство улично-дорожной сети, прилегающей к основному ходу ЮВХ, а также ряд искусственных сооружений. На данный момент общая готовность участка составляет 35%", - рассказал он.По словам заммэра, сейчас на участке идет строительство эстакады основного хода протяженностью около километра, которая пройдет над путями Курского направления МЖД."В настоящее время сооружены 16 из 18 опор эстакады по основному ходу, идет монтаж пролетных строений. Полностью завершено возведение опор и пролетов эстакадных съездов, выполняются работы по устройству мостового полотна", - добавил Бочкарёв.Юго-Восточная хорда протяженностью 36 километров пройдет от пересечения Северо-Восточной хорды с шоссе Энтузиастов до пересечения МКАД с улицей Поляны в одном транспортном коридоре с Малым кольцом, Курским и Павелецким направлениями железной дороги. В ее состав также войдут участок шоссе Энтузиастов и улица Поляны. Дорогу свяжут с другими хордовыми трассами, благодаря чему в Москве будет образовано еще одно автокольцо.
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москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы
11:01 12.11.2021
 

Бочкарев: девятый участок Юго-Восточной хорды готов более чем на треть

© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Недвижимость. Строительная готовность девятого участка Юго-Восточной хорды (ЮВХ) от путей Павелецкого направления Московской железной дороги до МКАД составляет 35%, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"В рамках строительства девятого участка Юго-Восточной хорды, который пройдет от путей Павелецкого направления МЖД до МКАД, предполагается построить более десяти километров дорог, включая строительство улично-дорожной сети, прилегающей к основному ходу ЮВХ, а также ряд искусственных сооружений. На данный момент общая готовность участка составляет 35%", - рассказал он.
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По словам заммэра, сейчас на участке идет строительство эстакады основного хода протяженностью около километра, которая пройдет над путями Курского направления МЖД.
"В настоящее время сооружены 16 из 18 опор эстакады по основному ходу, идет монтаж пролетных строений. Полностью завершено возведение опор и пролетов эстакадных съездов, выполняются работы по устройству мостового полотна", - добавил Бочкарёв.
Юго-Восточная хорда протяженностью 36 километров пройдет от пересечения Северо-Восточной хорды с шоссе Энтузиастов до пересечения МКАД с улицей Поляны в одном транспортном коридоре с Малым кольцом, Курским и Павелецким направлениями железной дороги. В ее состав также войдут участок шоссе Энтузиастов и улица Поляны. Дорогу свяжут с другими хордовыми трассами, благодаря чему в Москве будет образовано еще одно автокольцо.
 
МоскваАндрей БочкаревСтройкомплекс Москвы
 
 
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