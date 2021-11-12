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Тамбовская область
https://ria.ru/20211112/blagoustroystvo-1758813984.html
На Тамбовщине в 2022 году планируют благоустроить 206 дворов и пространств
На Тамбовщине в 2022 году планируют благоустроить 206 дворов и пространств - РИА Новости, 12.11.2021
На Тамбовщине в 2022 году планируют благоустроить 206 дворов и пространств
В Тамбовской области по национальному проекту "Жилье и городская среда" в 2022 году планируют благоустроить 100 дворов и 106 общественных пространств, сообщил... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T18:05
2021-11-12T18:05
тамбовская область
жкх
благоустройство
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ТАМБОВ, 12 ноя – РИА Новости. В Тамбовской области по национальному проекту "Жилье и городская среда" в 2022 году планируют благоустроить 100 дворов и 106 общественных пространств, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.В Тамбовской области сформирован перечень объектов благоустройства, включенных в федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" на 2022 год."Как сообщили в управлении топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тамбовской области, в перечень включены 100 дворов и 106 общественных пространств. Общий объем финансирования работ запланирован в объеме 263,8 миллиона рублей", - сказал представитель пресс-службы.По его словам, сейчас на Тамбовщине завершается программа благоустройства 2021 года.
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жкх, благоустройство
18:05 12.11.2021
 

На Тамбовщине в 2022 году планируют благоустроить 206 дворов и пространств

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкДетская площадка в районе Капотня в Москве
Детская площадка в районе Капотня в Москве - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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ТАМБОВ, 12 ноя – РИА Новости. В Тамбовской области по национальному проекту "Жилье и городская среда" в 2022 году планируют благоустроить 100 дворов и 106 общественных пространств, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
В Тамбовской области сформирован перечень объектов благоустройства, включенных в федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" на 2022 год.
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"Как сообщили в управлении топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тамбовской области, в перечень включены 100 дворов и 106 общественных пространств. Общий объем финансирования работ запланирован в объеме 263,8 миллиона рублей", - сказал представитель пресс-службы.
По его словам, сейчас на Тамбовщине завершается программа благоустройства 2021 года.
"На эти цели в уходящем году направили около 269,5 миллиона рублей, из них около 264 миллионов рублей — средства федерального бюджета. На данный момент освоено более 96% федеральной субсидии. Работы уже выполнены в 148 дворах из 153, включенных в программу, и на 106 из 114 общественных территорий", - сообщил собеседник агентства.
 
Тамбовская областьЖКХБлагоустройство
 
 
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