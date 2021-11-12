https://ria.ru/20211112/blagoustroystvo-1758813984.html

На Тамбовщине в 2022 году планируют благоустроить 206 дворов и пространств

На Тамбовщине в 2022 году планируют благоустроить 206 дворов и пространств - РИА Новости, 12.11.2021

На Тамбовщине в 2022 году планируют благоустроить 206 дворов и пространств

В Тамбовской области по национальному проекту "Жилье и городская среда" в 2022 году планируют благоустроить 100 дворов и 106 общественных пространств, сообщил... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T18:05

2021-11-12T18:05

2021-11-12T18:05

тамбовская область

жкх

благоустройство

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ТАМБОВ, 12 ноя – РИА Новости. В Тамбовской области по национальному проекту "Жилье и городская среда" в 2022 году планируют благоустроить 100 дворов и 106 общественных пространств, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.В Тамбовской области сформирован перечень объектов благоустройства, включенных в федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" на 2022 год."Как сообщили в управлении топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тамбовской области, в перечень включены 100 дворов и 106 общественных пространств. Общий объем финансирования работ запланирован в объеме 263,8 миллиона рублей", - сказал представитель пресс-службы.По его словам, сейчас на Тамбовщине завершается программа благоустройства 2021 года.

https://ria.ru/20211111/filarmoniya-1758643685.html

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жкх, благоустройство