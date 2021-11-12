https://ria.ru/20211112/blagoustroystvo-1758721277.html

В Белгородской области благоустроят две сельские территории

В Белгородской области благоустроят две сельские территории - РИА Новости, 12.11.2021

В Белгородской области благоустроят две сельские территории

Участие в государственной программе позволит в следующем году Белгородской области благоустроить две сельские территории, сообщает в пятницу облправительство. РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T12:16

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БЕЛГОРОД, 12 ноя - РИА Новости. Участие в государственной программе позволит в следующем году Белгородской области благоустроить две сельские территории, сообщает в пятницу облправительство.Белгородская область впервые участвует в проекте "Современный облик сельских территорий". На развитие сел региона в 2022 году из федерального бюджета в рамках реализации государственной программы РФ "Комплексное развитие сельских территорий" выделят более 500 миллионов рублей."Два наших комплексных проекта будут реализованы. Они прошли отбор, и их одобрил минсельхоз России. Очень рад, что нам удается привлекать в область дополнительные федеральные средства, реализовывать полезные для жителей проекты", – сказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.В области, благодаря государственному финансированию, благоустроят Вознесеновку Шебекинского городского округа, Новостроевку-Первую и Новостроевку-Вторую Новостроевской территориальной администрации Грайворонского городского округа.В Вознесеновке, согласно проекту, построят МФЦ, детский сад, сети наружного освещения, реконструируют библиотеку. А в селах Новостроевка-Первая и Новостроевка-Вторая – социально-культурный центр, сети наружного освещения и объекты водоснабжения.Общая стоимость всех запланированных работ – свыше 650 миллионов рублей. К средствам федерального бюджета добавятся областные деньги. Как отмечает облправительство, строительство социально важных объектах на этих территориях поможет повысить качество жизни и улучшить условия проживания сельских жителей.

https://ria.ru/20211111/bolnitsy-1758584594.html

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общество, белгородская область, россия, вячеслав гладков