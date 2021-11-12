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Ставропольский край
https://ria.ru/20211112/biznes-1758710265.html
На Ставрополье сформирован новый план поддержки бизнеса в условиях пандемии
На Ставрополье сформирован новый план поддержки бизнеса в условиях пандемии - РИА Новости, 12.11.2021
На Ставрополье сформирован новый план поддержки бизнеса в условиях пандемии
Власти Ставропольского края разработали план поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T11:37
2021-11-12T11:37
ставропольский край
владимир владимиров
коронавирус в россии
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СТАВРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Власти Ставропольского края разработали план поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба губернатора региона.Общий объем финансирования возможных мер только прямой поддержки бизнеса оценивается примерно в один миллиард рублей."Мы помним опыт прошлого года, когда впервые были разработаны меры для поддержки бизнеса в условиях пандемии. Сегодня ситуация вновь непростая - необходимо вернуться к прошлогоднему опыту и принять план помощи предпринимателям в случае усиления "коронавирусных" ограничений. Это позволит минимизировать риски для экономики и даст бизнесу сигнал о том, что государство ему поможет, - сказал глава региона Владимир Владимиров на совещании с руководителями краевых министерств и ведомств по вопросам развития экономики Ставрополья в современной эпидобстановке, которое прошло в режиме видеоконференции.План поддержки бизнеса представил министр экономического развития края Сергей Крынин. Документ учитывает федеральные и региональные меры помощи, а также предусматривает проведение постоянного мониторинга состояния отраслей экономики.На совещании отмечалось, что сегодня в крае около 20 тысяч субъектов предпринимательства, которые могут претендовать на получение той или иной поддержки.В пресс-службе заявили, что ряд мер поддержки уже доступен. Одна из них - единовременная выплата работникам малого или среднего предприятия минимального размера оплаты труда. С 1 ноября до 15 декабря ведется прием заявок на получение, выплаты начнутся с 15 ноября 2021 года, они обеспечиваются из федеральных источников.В целях оказания помощи малому и среднему бизнесу разработана программа льготного кредитования. Получить кредит можно с 1 ноября по 30 декабря 2021 года по ставке 3% на срок 18 месяцев. Условием для получения льготного кредита является сохранение 90% работников от их количества, зафиксированного в кредитном договоре. Данные услуги в крае предоставляют 10 банков.Предусмотрено субсидирование из краевых источников части затрат социально ориентированных предприятий, предоставление льготных микрозаймов из краевого фонда микрофинансирования и гарантий по кредитам за счет краевого гарантийного фонда.Губернатор отметил, что комплекс мер поддержки предпринимательства является "живым" документом, по мере необходимости в него могут и должны вноситься изменения.
https://ria.ru/20211110/stavropole-1758401229.html
https://ria.ru/20211028/subsidii-1756696545.html
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владимир владимиров, коронавирус в россии
11:37 12.11.2021
 

На Ставрополье сформирован новый план поддержки бизнеса в условиях пандемии

© Пресс-служба губернатора Ставропольского краяГубернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
© Пресс-служба губернатора Ставропольского края
Читать ria.ru в
СТАВРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Власти Ставропольского края разработали план поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Общий объем финансирования возможных мер только прямой поддержки бизнеса оценивается примерно в один миллиард рублей.
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"Мы помним опыт прошлого года, когда впервые были разработаны меры для поддержки бизнеса в условиях пандемии. Сегодня ситуация вновь непростая - необходимо вернуться к прошлогоднему опыту и принять план помощи предпринимателям в случае усиления "коронавирусных" ограничений. Это позволит минимизировать риски для экономики и даст бизнесу сигнал о том, что государство ему поможет, - сказал глава региона Владимир Владимиров на совещании с руководителями краевых министерств и ведомств по вопросам развития экономики Ставрополья в современной эпидобстановке, которое прошло в режиме видеоконференции.
План поддержки бизнеса представил министр экономического развития края Сергей Крынин. Документ учитывает федеральные и региональные меры помощи, а также предусматривает проведение постоянного мониторинга состояния отраслей экономики.
На совещании отмечалось, что сегодня в крае около 20 тысяч субъектов предпринимательства, которые могут претендовать на получение той или иной поддержки.
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В пресс-службе заявили, что ряд мер поддержки уже доступен. Одна из них - единовременная выплата работникам малого или среднего предприятия минимального размера оплаты труда. С 1 ноября до 15 декабря ведется прием заявок на получение, выплаты начнутся с 15 ноября 2021 года, они обеспечиваются из федеральных источников.
В целях оказания помощи малому и среднему бизнесу разработана программа льготного кредитования. Получить кредит можно с 1 ноября по 30 декабря 2021 года по ставке 3% на срок 18 месяцев. Условием для получения льготного кредита является сохранение 90% работников от их количества, зафиксированного в кредитном договоре. Данные услуги в крае предоставляют 10 банков.
Предусмотрено субсидирование из краевых источников части затрат социально ориентированных предприятий, предоставление льготных микрозаймов из краевого фонда микрофинансирования и гарантий по кредитам за счет краевого гарантийного фонда.
Губернатор отметил, что комплекс мер поддержки предпринимательства является "живым" документом, по мере необходимости в него могут и должны вноситься изменения.
 
Ставропольский крайВладимир ВладимировКоронавирус в России
 
 
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