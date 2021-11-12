https://ria.ru/20211112/bezopasnost-1760177459.html

Более 900 знаков безопасности заменили на водоемах Москвы

Более 900 знаков безопасности заменили на водоемах Москвы - РИА Новости, 22.11.2021

Более 900 знаков безопасности заменили на водоемах Москвы

Более 900 знаков безопасности заменили на водоемах Москвы, сообщает в пятницу пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-12T07:40

2021-11-12T07:40

2021-11-22T14:44

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Более 900 знаков безопасности заменили на водоемах Москвы, сообщает в пятницу пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства."На 250 водоемах Москвы в преддверии зимы заменили более 900 знаков безопасности. Для предупреждения несчастных случаев вместо летних информационных щитов "Купаться запрещено!" установили зимние "Выход на лед запрещен!". Места установки и количество знаков безопасности подбирают так, чтобы знаки было видно с любой точки берега", - говорится в сообщении.Отмечается, что на Патриарших и Чистых прудах заменили по четыре знака, на Царицынских прудах - 47 знаков, а на Серебряно-Виноградном и Борисовских прудах - по 30 знаков. Знаки меняют дважды в год - в середине апреля и в ноябре.

https://ria.ru/20201110/spasateli-1583751025.html

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общество, москва, городское хозяйство москвы