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Более 900 знаков безопасности заменили на водоемах Москвы
Более 900 знаков безопасности заменили на водоемах Москвы - РИА Новости, 22.11.2021
Более 900 знаков безопасности заменили на водоемах Москвы
Более 900 знаков безопасности заменили на водоемах Москвы, сообщает в пятницу пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-12T07:40
2021-11-22T14:44
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Более 900 знаков безопасности заменили на водоемах Москвы, сообщает в пятницу пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства."На 250 водоемах Москвы в преддверии зимы заменили более 900 знаков безопасности. Для предупреждения несчастных случаев вместо летних информационных щитов "Купаться запрещено!" установили зимние "Выход на лед запрещен!". Места установки и количество знаков безопасности подбирают так, чтобы знаки было видно с любой точки берега", - говорится в сообщении.Отмечается, что на Патриарших и Чистых прудах заменили по четыре знака, на Царицынских прудах - 47 знаков, а на Серебряно-Виноградном и Борисовских прудах - по 30 знаков. Знаки меняют дважды в год - в середине апреля и в ноябре.
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общество, москва, городское хозяйство москвы
07:40 12.11.2021 (обновлено: 14:44 22.11.2021)
 

Более 900 знаков безопасности заменили на водоемах Москвы

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкОсень в Москве
Осень в Москве - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Более 900 знаков безопасности заменили на водоемах Москвы, сообщает в пятницу пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
"На 250 водоемах Москвы в преддверии зимы заменили более 900 знаков безопасности. Для предупреждения несчастных случаев вместо летних информационных щитов "Купаться запрещено!" установили зимние "Выход на лед запрещен!". Места установки и количество знаков безопасности подбирают так, чтобы знаки было видно с любой точки берега", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на Патриарших и Чистых прудах заменили по четыре знака, на Царицынских прудах - 47 знаков, а на Серебряно-Виноградном и Борисовских прудах - по 30 знаков. Знаки меняют дважды в год - в середине апреля и в ноябре.
"Зимой на акватории Москвы-реки и внутренних водоемах столицы будут дежурить 26 судов на воздушной подушке. В преддверии холодов московские спасатели на воде и водолазы прошли сезонную подготовку - отточили навыки управления судами, спасения из ледяной полыньи и оказания первой помощи", - дополняется в сообщении.
Сотрудник Московской городской поисково-спасательной службы в ПСС ''Строгино'' акватории Строгинской поймы реки Москвы во время подготовки к работе в зимний период. - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
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