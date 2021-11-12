https://ria.ru/20211112/bezhentsy-1758851660.html

Минск заявил о готовности предоставить ЕС информацию о ситуации с беженцами

Минск заявил о готовности предоставить ЕС информацию о ситуации с беженцами - РИА Новости, 12.11.2021

Минск заявил о готовности предоставить ЕС информацию о ситуации с беженцами

Минск готов предоставить Евросоюзу любую информацию по ситуации мигрантами, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T21:36

2021-11-12T21:36

2021-11-12T23:04

в мире

белоруссия

минск

польша

мид белоруссии

еврокомиссия

владимир макей

управление верховного комиссара оон по делам беженцев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758647843_0:229:3061:1951_1920x0_80_0_0_3ce0979bb6cd68d1f017923a09791a29.jpg

МИНСК, 12 ноя — РИА Новости. Минск готов предоставить Евросоюзу любую информацию по ситуации мигрантами, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей."Мы готовы предоставить любую информацию, связанную с обстановкой на границе между Беларусью и ЕС", — цитирует его Sputnik Беларусь.По его словам, Минск готов пустить туда для ознакомления с ситуацией "всех, кто обратится по этому вопросу", в том числе представителей Еврокомиссии."Представители МОМ обратились. Мы по согласованию с Госпогранкомитетом организовали эту поездку. Точно так побывали на границе и представители УВКБ ООН, ряд журналистов находятся и сегодня в приграничной зоне", — сказал Макей.Как заявил дипломат, запросы по этому поводу звучат со стороны Еврокомиссии, а также через белорусское постпредство в Брюсселе. Макей отметил, что Минск предоставил запрошенную информацию и находится в тесном контакте с европейцами.Он подчеркнул, что Белоруссия открыта для диалога и готова показывать всем обстановку на границе.Как уверен министр, все должны внести вклад в разрешение миграционного кризиса, должна быть взаимная готовность к диалогу, так как это общая и не сиюминутная проблема.Ситуация с мигрантамиЛетом на границе Белоруссии и Польши, а также Белоруссии и Прибалтийских стран увеличился поток пытающихся прорваться в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки. Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заградительной проволоки собрались около двух тысяч человек.Польские силовики пресекли несколько попыток прорыва, в том числе с применением слезоточивого газа. Нелегалы разбили стихийный лагерь.Страны ЕС, Великобритания, Канада и США возлагают ответственность за происходящее на белорусов, в Минске все обвинения отвергают. Лукашенко заявил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".

https://ria.ru/20211112/stena-1758843984.html

https://ria.ru/20211112/granitsa-1758783718.html

белоруссия

минск

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, минск, польша, мид белоруссии, еврокомиссия, владимир макей , управление верховного комиссара оон по делам беженцев, госпогранкомитет белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии