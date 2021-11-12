21:36 12.11.2021 (обновлено: 23:04 12.11.2021)
Минск заявил о готовности предоставить ЕС информацию о ситуации с беженцами
МИД Белоруссии: Минск готов предоставить ЕС информацию о ситуации с беженцами на границе
© Sputnik / Виктор ТолочкоМужчина несет хворост для костра в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 12 ноя — РИА Новости. Минск готов предоставить Евросоюзу любую информацию по ситуации мигрантами, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.
"Мы готовы предоставить любую информацию, связанную с обстановкой на границе между Беларусью и ЕС", — цитирует его Sputnik Беларусь.
По его словам, Минск готов пустить туда для ознакомления с ситуацией "всех, кто обратится по этому вопросу", в том числе представителей Еврокомиссии.
Как заявил дипломат, запросы по этому поводу звучат со стороны Еврокомиссии, а также через белорусское постпредство в Брюсселе. Макей отметил, что Минск предоставил запрошенную информацию и находится в тесном контакте с европейцами.
Он подчеркнул, что Белоруссия открыта для диалога и готова показывать всем обстановку на границе.
Он подчеркнул, что Белоруссия открыта для диалога и готова показывать всем обстановку на границе.
"Со стороны Польши мы не видели подобного рода мер: существует четкий запрет и на визиты журналистов, и представителей различных международных организаций", — напомнил глава ведомства.
Как уверен министр, все должны внести вклад в разрешение миграционного кризиса, должна быть взаимная готовность к диалогу, так как это общая и не сиюминутная проблема.
Ситуация с мигрантами
Летом на границе Белоруссии и Польши, а также Белоруссии и Прибалтийских стран увеличился поток пытающихся прорваться в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки. Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заградительной проволоки собрались около двух тысяч человек.
Польские силовики пресекли несколько попыток прорыва, в том числе с применением слезоточивого газа. Нелегалы разбили стихийный лагерь.
Страны ЕС, Великобритания, Канада и США возлагают ответственность за происходящее на белорусов, в Минске все обвинения отвергают. Лукашенко заявил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
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