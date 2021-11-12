https://ria.ru/20211112/belorussiya-1758843481.html

Белоруссия признала информагентство БелаПАН экстремистским формированием

Белоруссия признала информагентство БелаПАН экстремистским формированием - РИА Новости, 12.11.2021

Белоруссия признала информагентство БелаПАН экстремистским формированием

Частное белорусское информационное агентство БелаПАН и его сайт признаны в Белоруссии экстремистским формированием, говорится в опубликованном в пятницу на... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T20:26

2021-11-12T20:26

2021-11-12T20:40

в мире

белоруссия

кгб белоруссии

следственный комитет россии (ск рф)

александр лукашенко

белсат

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МИНСК, 12 ноя – РИА Новости. Частное белорусское информационное агентство БелаПАН и его сайт признаны в Белоруссии экстремистским формированием, говорится в опубликованном в пятницу на сайте МВД республики перечне организаций, причастных к экстремистской деятельности.Согласно документу, решение было принято КГБ Белоруссии 1 ноября. Там поясняется, что "группа граждан из числа сотрудников информационного агентства ЗАО "БелаПАН" осуществляет экстремистскую деятельность".Это уже второе СМИ, упомянутое в списке экстремистских формирований в Белоруссии. Ранее в перечень попали интернет-ресурсы и соцсети польского телеканала "Белсат", не аккредитованного в Белоруссии, но вещающего для белорусской аудитории.Ранее Следственный комитет Белоруссии сообщал, что трое должностных лиц БелаПАН задержаны по подозрению в организации и участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, а само агентство проверяется на предмет уклонения от уплаты налогов. В конце августа бухгалтер БелаПАН Екатерина Боева отпущена из изолятора временного содержания под обязательство о явке. Под стражей находятся директор и главный редактор агентства Ирина Левшина, а также бывший директор агентства Дмитрий Новожилов.СК Белоруссии 27 августа сообщил, что в отношении ряда должностных лиц агентства и иных лиц заведено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов. Им может грозить лишение свободы на срок от трех до семи лет.Информационная компания БелаПАН работает в республике с 1991 года. В августе у ряда ее сотрудников прошли обыски.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20211112/ekstremizm-1758786229.html

https://ria.ru/20211014/ekstremizm-1754542548.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, кгб белоруссии, следственный комитет россии (ск рф), александр лукашенко, белсат