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Белоруссия признала информагентство БелаПАН экстремистским формированием
Белоруссия признала информагентство БелаПАН экстремистским формированием - РИА Новости, 12.11.2021
Белоруссия признала информагентство БелаПАН экстремистским формированием
Частное белорусское информационное агентство БелаПАН и его сайт признаны в Белоруссии экстремистским формированием, говорится в опубликованном в пятницу на... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T20:26
2021-11-12T20:40
в мире
белоруссия
кгб белоруссии
следственный комитет россии (ск рф)
александр лукашенко
белсат
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МИНСК, 12 ноя – РИА Новости. Частное белорусское информационное агентство БелаПАН и его сайт признаны в Белоруссии экстремистским формированием, говорится в опубликованном в пятницу на сайте МВД республики перечне организаций, причастных к экстремистской деятельности.Согласно документу, решение было принято КГБ Белоруссии 1 ноября. Там поясняется, что "группа граждан из числа сотрудников информационного агентства ЗАО "БелаПАН" осуществляет экстремистскую деятельность".Это уже второе СМИ, упомянутое в списке экстремистских формирований в Белоруссии. Ранее в перечень попали интернет-ресурсы и соцсети польского телеканала "Белсат", не аккредитованного в Белоруссии, но вещающего для белорусской аудитории.Ранее Следственный комитет Белоруссии сообщал, что трое должностных лиц БелаПАН задержаны по подозрению в организации и участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, а само агентство проверяется на предмет уклонения от уплаты налогов. В конце августа бухгалтер БелаПАН Екатерина Боева отпущена из изолятора временного содержания под обязательство о явке. Под стражей находятся директор и главный редактор агентства Ирина Левшина, а также бывший директор агентства Дмитрий Новожилов.СК Белоруссии 27 августа сообщил, что в отношении ряда должностных лиц агентства и иных лиц заведено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов. Им может грозить лишение свободы на срок от трех до семи лет.Информационная компания БелаПАН работает в республике с 1991 года. В августе у ряда ее сотрудников прошли обыски.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
https://ria.ru/20211112/ekstremizm-1758786229.html
https://ria.ru/20211014/ekstremizm-1754542548.html
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в мире, белоруссия, кгб белоруссии, следственный комитет россии (ск рф), александр лукашенко, белсат
20:26 12.11.2021 (обновлено: 20:40 12.11.2021)
 
Белоруссия признала информагентство БелаПАН экстремистским формированием

Белоруссия признала информагентство БелаПАН экстремистским формированием

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов в Минске
Сотрудники правоохранительных органов в Минске - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 12 ноя – РИА Новости. Частное белорусское информационное агентство БелаПАН и его сайт признаны в Белоруссии экстремистским формированием, говорится в опубликованном в пятницу на сайте МВД республики перечне организаций, причастных к экстремистской деятельности.
Согласно документу, решение было принято КГБ Белоруссии 1 ноября. Там поясняется, что "группа граждан из числа сотрудников информационного агентства ЗАО "БелаПАН" осуществляет экстремистскую деятельность".
Это уже второе СМИ, упомянутое в списке экстремистских формирований в Белоруссии. Ранее в перечень попали интернет-ресурсы и соцсети польского телеканала "Белсат", не аккредитованного в Белоруссии, но вещающего для белорусской аудитории.
Ранее Следственный комитет Белоруссии сообщал, что трое должностных лиц БелаПАН задержаны по подозрению в организации и участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, а само агентство проверяется на предмет уклонения от уплаты налогов. В конце августа бухгалтер БелаПАН Екатерина Боева отпущена из изолятора временного содержания под обязательство о явке. Под стражей находятся директор и главный редактор агентства Ирина Левшина, а также бывший директор агентства Дмитрий Новожилов.
Сотрудники СК и МВД Республики Беларусь - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
Вчера, 16:34
В Белоруссии признали экстремистскими интернет-ресурсы "Прамень"
СК Белоруссии 27 августа сообщил, что в отношении ряда должностных лиц агентства и иных лиц заведено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов. Им может грозить лишение свободы на срок от трех до семи лет.
Информационная компания БелаПАН работает в республике с 1991 года. В августе у ряда ее сотрудников прошли обыски.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

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Автомобили МВД и СК Республики Беларусь - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября, 13:07Протесты в Белоруссии
В Белоруссии будут наказывать за подписку на экстремистские Telegram-каналы
 
В миреБелоруссияКГБ БелоруссииСледственный комитет России (СК РФ)Александр ЛукашенкоБелсат
 
 
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