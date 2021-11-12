https://ria.ru/20211112/belorussiya-1758815438.html
Блинкен заявил о поисках вариантов воздействия на Белоруссию
Блинкен заявил о поисках вариантов воздействия на Белоруссию - РИА Новости, 12.11.2021
Блинкен заявил о поисках вариантов воздействия на Белоруссию
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США рассматривают разные варианты воздействия на Белоруссию в свете миграционного кризиса, но не стал предвосхищать... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T18:12
2021-11-12T18:12
2021-11-12T18:12
в мире
сша
белоруссия
энтони блинкен
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758647836_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b07cd760215cdde75e80da940e14e6b6.jpg
ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США рассматривают разные варианты воздействия на Белоруссию в свете миграционного кризиса, но не стал предвосхищать возможные санкции."Мы обеспокоены усилиями Белоруссии, которая использует миграцию в качестве политического оружия. Я не буду предвосхищать возможные санкции, но мы рассматриваем разные инструменты, которые у нас есть", - заявил Блинкен на брифинге.Он подчеркнул, что США консультируются с европейскими партнерами в данном контексте.
https://ria.ru/20211112/belorussiya-1758687606.html
сша
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758647836_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_2f4a9f87a9f3a36f6fafd82ac0910c51.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, белоруссия, энтони блинкен, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
Блинкен заявил о поисках вариантов воздействия на Белоруссию
Блинкен: США рассматривают варианты воздействия на Белоруссию из-за миграционного кризиса