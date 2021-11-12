https://ria.ru/20211112/belorussiya-1758815438.html

Блинкен заявил о поисках вариантов воздействия на Белоруссию

Блинкен заявил о поисках вариантов воздействия на Белоруссию - РИА Новости, 12.11.2021

Блинкен заявил о поисках вариантов воздействия на Белоруссию

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США рассматривают разные варианты воздействия на Белоруссию в свете миграционного кризиса, но не стал предвосхищать... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T18:12

2021-11-12T18:12

2021-11-12T18:12

в мире

сша

белоруссия

энтони блинкен

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США рассматривают разные варианты воздействия на Белоруссию в свете миграционного кризиса, но не стал предвосхищать возможные санкции."Мы обеспокоены усилиями Белоруссии, которая использует миграцию в качестве политического оружия. Я не буду предвосхищать возможные санкции, но мы рассматриваем разные инструменты, которые у нас есть", - заявил Блинкен на брифинге.Он подчеркнул, что США консультируются с европейскими партнерами в данном контексте.

https://ria.ru/20211112/belorussiya-1758687606.html

сша

белоруссия

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в мире, сша, белоруссия, энтони блинкен, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии