https://ria.ru/20211112/belorussiya-1758755624.html

В Еврокомиссии ответили на заявления Белоруссии по газу

В Еврокомиссии ответили на заявления Белоруссии по газу - РИА Новости, 12.11.2021

В Еврокомиссии ответили на заявления Белоруссии по газу

Представитель Еврокомиссии Дана Спинан, комментируя заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о приостановке транзита газа в Европу, заявила, что газ РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T14:41

2021-11-12T14:41

2021-11-12T14:58

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БРЮССЕЛЬ, 12 ноя - РИА Новости. Представитель Еврокомиссии Дана Спинан, комментируя заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о приостановке транзита газа в Европу, заявила, что газ - это товар, его нельзя использовать для шантажа или как инструмент давления в дискуссиях."Газ - это товар. Он не может быть использован как инструмент для шантажа или давления в любых дискуссиях", - заявила представитель пресс-службы Еврокомиссии Дана Спинан на брифинге.Евросоюз планирует расширить санкции в отношении Белоруссии, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса на белорусско-польской границе. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг посоветовал ЕС, прежде чем вводить санкции, подумать о транзите газа и грузов, идущем через республику.Как сообщили РИА Новости в Центре стратегических разработок, любые ограничения и тем более прекращение транспортного сообщения между Белоруссией и Польшей приведут к негативным последствиям для внешней торговли России: существенным перебоям в поставках, в первую очередь, импортных товаров в РФ.По данным центра, через границу Белоруссии и Польши осуществляется около 10% всего российского импорта и около 1% экспорта в натуральном выражении. Через это направление идут перевозки грузов в страны Центральной и Западной Европы, в том числе в отдаленные от морской инфраструктуры регионы Германии, Франции, Италии.В случае ограничения или прекращения транспортного сообщения Россия сможет найти альтернативные маршруты, но переориентация потоков грузов приведет к увеличению сроков их доставки, сказал РИА Новости руководитель проектов направления "Экономика инфраструктурных отраслей" ЦСР Никита Маховский.

https://ria.ru/20211112/tranzit-1758745747.html

https://ria.ru/20211112/lukashenko-1758725700.html

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