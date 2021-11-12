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В Еврокомиссии ответили на заявления Белоруссии по газу
В Еврокомиссии ответили на заявления Белоруссии по газу - РИА Новости, 12.11.2021
В Еврокомиссии ответили на заявления Белоруссии по газу
Представитель Еврокомиссии Дана Спинан, комментируя заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о приостановке транзита газа в Европу, заявила, что газ РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T14:41
2021-11-12T14:58
в мире
белоруссия
евросоюз
еврокомиссия
экономика
италия
франция
александр лукашенко
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БРЮССЕЛЬ, 12 ноя - РИА Новости. Представитель Еврокомиссии Дана Спинан, комментируя заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о приостановке транзита газа в Европу, заявила, что газ - это товар, его нельзя использовать для шантажа или как инструмент давления в дискуссиях."Газ - это товар. Он не может быть использован как инструмент для шантажа или давления в любых дискуссиях", - заявила представитель пресс-службы Еврокомиссии Дана Спинан на брифинге.Евросоюз планирует расширить санкции в отношении Белоруссии, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса на белорусско-польской границе. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг посоветовал ЕС, прежде чем вводить санкции, подумать о транзите газа и грузов, идущем через республику.Как сообщили РИА Новости в Центре стратегических разработок, любые ограничения и тем более прекращение транспортного сообщения между Белоруссией и Польшей приведут к негативным последствиям для внешней торговли России: существенным перебоям в поставках, в первую очередь, импортных товаров в РФ.По данным центра, через границу Белоруссии и Польши осуществляется около 10% всего российского импорта и около 1% экспорта в натуральном выражении. Через это направление идут перевозки грузов в страны Центральной и Западной Европы, в том числе в отдаленные от морской инфраструктуры регионы Германии, Франции, Италии.В случае ограничения или прекращения транспортного сообщения Россия сможет найти альтернативные маршруты, но переориентация потоков грузов приведет к увеличению сроков их доставки, сказал РИА Новости руководитель проектов направления "Экономика инфраструктурных отраслей" ЦСР Никита Маховский.
https://ria.ru/20211112/tranzit-1758745747.html
https://ria.ru/20211112/lukashenko-1758725700.html
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в мире, белоруссия, евросоюз, еврокомиссия, экономика, италия, франция, александр лукашенко, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
14:41 12.11.2021 (обновлено: 14:58 12.11.2021)
 
В Еврокомиссии ответили на заявления Белоруссии по газу

ЕК о заявлениях Белоруссии по газу: "голубое топливо" нельзя использовать для шантажа

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 12 ноя - РИА Новости. Представитель Еврокомиссии Дана Спинан, комментируя заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о приостановке транзита газа в Европу, заявила, что газ - это товар, его нельзя использовать для шантажа или как инструмент давления в дискуссиях.
"Газ - это товар. Он не может быть использован как инструмент для шантажа или давления в любых дискуссиях", - заявила представитель пресс-службы Еврокомиссии Дана Спинан на брифинге.
Компрессорная станция Минская - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
Вчера, 14:02
В Кремле прокомментировали заявление Лукашенко о приостановке транзита газа
Евросоюз планирует расширить санкции в отношении Белоруссии, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса на белорусско-польской границе. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг посоветовал ЕС, прежде чем вводить санкции, подумать о транзите газа и грузов, идущем через республику.
Как сообщили РИА Новости в Центре стратегических разработок, любые ограничения и тем более прекращение транспортного сообщения между Белоруссией и Польшей приведут к негативным последствиям для внешней торговли России: существенным перебоям в поставках, в первую очередь, импортных товаров в РФ.
По данным центра, через границу Белоруссии и Польши осуществляется около 10% всего российского импорта и около 1% экспорта в натуральном выражении. Через это направление идут перевозки грузов в страны Центральной и Западной Европы, в том числе в отдаленные от морской инфраструктуры регионы Германии, Франции, Италии.
В случае ограничения или прекращения транспортного сообщения Россия сможет найти альтернативные маршруты, но переориентация потоков грузов приведет к увеличению сроков их доставки, сказал РИА Новости руководитель проектов направления "Экономика инфраструктурных отраслей" ЦСР Никита Маховский.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
Вчера, 12:40
В Германии прокомментировали слова Лукашенко о транзите газа
 
В миреБелоруссияЕвросоюзЕврокомиссияЭкономикаИталияФранцияАлександр ЛукашенкоРоссияСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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